La rueda de prensa de Sergi Ripollés: el Cádiz-Castellón, balance del año y la salud de Pablo Hernández

Sergi Ripollés, segundo entrenador del CD Castellón, ha analizado el partido del domingo en Cádiz (21.00 horas). Ripo ha sustituido a Pablo Hernández, el entrenador jefe, que se ausentó por motivos de salud tras sufrir un cólico renal días atrás.

La situación de Pablo Hernández

"Tuvo el cólico de riñón y aun así quiso estar con nosotros el fin de semana. Luego tuvo un proceso febril y se ha ausentado. La semana ha sido un poco atípica pero hemos estado en contacto continuo, antes y después del entrenamiento. Va evolucionando bien, que es lo importante".

El Cádiz, próximo rival

"Es un equipo muy competitivo, muy bien organizado, que espera sus momentos. Si vemos la plantilla, tiene jugadores de alto nivel que pueden resolver el partido. Es uno de los equipos con más picos de velocidad de la categoría, es muy bueno en transiciones y en eso basa su juego. Es un equipo hecho para volver a Primera División y su plantilla es de alto nivel".

"Esperamos un partido donde el Cádiz se sienta cómodo yendo a apretar alto e incluso si tenemos el control del partido estarán listos para poder transitar".

La buena dinámica y la aportación del banquillo

"Para nosotros el mayor reto es olvidarse de lo que has hecho hasta ahora, porque en esta categoria ganar cinco partidos seguidos no te asegura nada para el siguiente. Nuestro reto es ese, olvidarnos y centrarnos en el Cádiz, porque lo que has hecho antes no significa nada. En ese tiempo que dure el partido es donde te ganas el sumar, lo de antes no sirve para nada".

"Para el staff es un desafío decidir el once inicial que creemos más idóneo para afrontar el inicio de partido. No por ello los que son titular son más importantes. También lo decidimos, muchas veces, pensando cómo se puede desarrollar el partido".

Jakobsen no está descartado

"Adam (Jakobsen) llevaba una buena evolución la semana pasada, pero en el último entrenamiento tuvo un percance y necesitábamos ese último test (que no superó). Esta semana ocurre algo parecido. Mañana decidiremos".

Balance del 2025 y deseos para el 2026

"A nivel de club es un gran año. Conseguir, después del ascenso, establecernos en Segunda, es un paso muy importante. El club está creciendo día a día, en la ciudad deportiva cada día que vas a entrenar ves un avance. Socialmente el club también crece, después de recuperar la categoría que tanto costó. Es uno de los mejores años de la historia".

"Como objetivo para 2026, la ilusión. Hemos recuperado la ilusión en la ciudad. Seguir dando esos pasos en todos los ámbitos, infraestructuras, social... En el tema deportivo, simplemente mo mirar mucho más allá del siguiente partido, seguir con lamisma exigencia y compromiso, y el mismo trabajo, y el 2026 nos dirá lo que nos quiere dar".

Albinegro de cuna

"No hay que esconderse, soy de aquí, el Castellón es mi club desde siempre. Para mí es un orgullo poder defender a mi club cada semana. Es verdad que cuando empieza el partido es fútbol y lo vives de manera profesional, pero siempre es un plus ser de aquí y vivirlo".