El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló

De no disponer de campos a utilizar dos ciudades deportivas. Casi nada. El progreso continuado del CD Castellón desde la llegada a la propiedad de Haralabos Voulgaris puede dar otro paso adelante en breve. No es un paso cualquiera: el club, que ya está construyendo la ciudad deportiva Globeenergy en Borriol, estudia mantener la mayoría del fútbol base en una nueva ciudad deportiva en la ciudad de Castelló.

Estas nuevas instalaciones se ubicarían en unos terrenos anexos al actual complejo Chencho. En esta ocasión, la propiedad del suelo sería municipal y la construcción de los campos correría a cargo del CD Castellón, que disfrutaría de los mismos a través de una concesión. La fórmula sería similar al convenio que regula el uso del estadio municipal SkyFi Castalia.

Los terrenos abarcarían alrededor de 50.000 metros cuadrados. Además de los campos de fútbol, el proyecto contempla la construcción de un pabellón polideportivo. El club orellut trabaja en el proyecto, que tiene aún varios flecos por cerrar, de la mano del Ayuntamiento.

Este movimiento sería beneficioso para todas las partes. Por un lado, el Castellón liberaría campos para los entrenamientos de otros clubs de fútbol base de la ciudad. Por otro, posibilitaría que la mayoría de los equipos de la cantera del CD Castellón siguieran entrenando en la capital de la Plana, evitando así numerosos desplazamientos y facilitando el acceso a los jóvenes futbolistas y sus familias.

El proyecto de Borriol

En paralelo, el Castellón avanza en la construcción de la ciudad deportiva Globeenergy. Situada en un paisaje idílico, en la Coma de Borriol, ya acoge de manera regular los entrenamientos del primer equipo. La idea es que progresivamente se sumen otros equipos principales en la estructura de la cantera más orientada hacia el profesionalismo, como el Juvenil A o el filial, mientras otros (el fútbol 8 y parte del fútbol 11) utilicen la segunda ciudad deportiva en la ciudad de Castelló.

El CD Castellón, en el entrenamiento del viernes en la ciudad deportiva Globeenergy de Borriol. / GABRIEL UTIEL

El complejo de Borriol supone una inversión millonaria para el club que encabeza Bob Voulgaris. El coste estimado de la ciudad deportiva Globeenergy es de algo más de 15 millones de euros. Casi dos de ellos se destinaron a la compra de los terrenos que pasan a formar parte del patrimonio del club. En esa línea, la entidad aprobará en la próxima junta general de accionistas (que se celebrará el 7 de enero) una histórica ampliación de capital de 18 millones de euros.

Cabe recordar que en el pasado mes de abril el Castellón adquirió una parcela de más de 122.000 metros cuadrados, en La Coma (Borriol), donde construirá un complejo futbolístico de primer nivel que incluye un mini estadio, así como todos los servicios necesarios para el entrenamiento profesional y la formación de un club de élite. La intención es que esa instalación se complemente con la segunda ciudad deportiva, que estaría en la propia capital de la Plana y que propiciaría que la cantera del Castellón siguiera entrenando y creciendo en Castellón.