Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas

El CD Castellón visita a las 21:00 horas de este domingo el Nuevo Mirandilla para enfrentarse al Cádiz en el último partido de 2025 para el cuadro albinegro. Ante la duda de la presencia de Pablo Hernández en el fuego gaditano, el cuadro 'orellut' buscará la sexta victoria consecutiva que le podría permitir dormir en puestos de ascenso directo, siempre y cuando el Almería no consiga los tres puntos en Málaga. Además de la posible ausencia del técnico, falta esclarecer si el propio Pablo Hernández va a poder contar con Jakobsen después de sus molestias físicas.

Puedes seguir el minuto a minuto en Mediterráneo.