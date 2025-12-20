La previa del Castellón B: urgencias para cerrar el 2025 en el 'infierno' del Narcís Sala

El Narcís Sala es para el CD Castellón el infierno futbolístico, y lo será esta tarde también para el filial albinegro que a las 17.00 horas (en directo por eteve.cat) visita al Sant Andreu, en su hábitat natural y ante su fiel afición. Mal campo para visitar tras arrastrar cuatro derrotas consecutivas. Allí se vive el fútbol puro y duro, intenso, con presión desde los cuatro puntos cardinales.

Aún están en el recuerdo los altercados tras el Sant Andreu-Castellón (1-1), de la semifinal vuelta de la temporada 2017-18 para el ascenso de Tercera a Segunda B, ganada y saliendo prácticamente escoltados. Y ese derivó en septiembre de 2022 horas antes del Cornellà-Castellón en un altercado por las calles de Cornellà donde decenas de aficionados albinegros fueron agredidos, presuntamente, por seguidores del Sant Andreu. Hubo una decena de detenidos con palos, bates y objetos punzantes.

A por todas

Tocará abstraerse de todos esos sucesos lamentables. Será el último partido del conjunto de la capital de la Plana en este 2025 que se cerrará con el encendido de todas las luces rojas de alarma. Sí, luces rojas de alarma. Cuatro derrotas consecutivas empiezan a pesar a nivel moral, pero, sobre todo, a nivel clasificatorio. El equipo de Carles Salvador e Ian Molina necesita una victoria como el comer.

Y es que ahora se está ocupando plaza para luchar por la permanencia, tras un nefasto final de año. El Sant Andreu es bastante fiable en casa. Solo perdió uno de los siete encuentros disputados y fue contra el Barcelona Atlètic (0-1) hace casi tres meses. El restose saldóó con dos empates (Olot y Alcoyano) y cuatro triunfos (Valencia Mestalla, Torrent, Ibiza y Espanyol B).

El filial albinegro necesita un triunfo para evitar más dolores de cabeza. / Juan Francisco Roca

El Castellón B ha perdido esa alegría de los últimos meses y la derrota contra el Torrent en las instalaciones de Gaetà Huguet le hizo mucho daño, anímicamente, a la joven escuadra albinegra. Luego llegaron tres tropiezos más que han devuelto al conjunto de la capital de la Plana a instalarse al borde del precipicio.

Toca reaccionar

Necesita el Castellón B recuperar su mejor versión, y si es necesario cambiar el sistema de juego a como lo hace el primer equipo (de una línea de tres defensas a una de cuatro), pues se hace. El filial sufre una barbaridad jugando con una línea de tres defensas, donde uno no es central (Alcira), sino que es lateral puro y duro. Se tiene que recomponer la situación desde una sólida defensa.

Pero para este partido donde tanto se juega el filial albinegro puede haber importantes bajas. El delantero y segundo máximo goleador de la categoría, Carlos Segura, no se ha entrenado en toda la semana por unas molestias. Veremos si se recupera o no. Los que parecen descartado son tanto Jorge Domingo como Nico Font. Hay que unir al centrocampista Toni Gabarri que ha sido sancionado por dos partidos, tras ser expulsado en el campo del Girona B.

Marcos Montero ya está listo para liderar el centro del campo del Castellón B. / Juan Francisco Roca

El que parece recuperado es el defensa central David Sellés, que tanta falta le hace a este Castellón B que no va muy sobrado de defensas, o de centrales para ser más exactos. El fornido zaguero apunta a recuperar plaza en el once titular.

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Charbel, Daniel Zaeck, David Sellés, Álex Alcira; Adrián Arapio, Guillem Terma; Dennis Almiñana, Enric Gisbert, Isi Angulo; Miguelón.