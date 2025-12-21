El Cádiz calibra si este Castellón lanzado aún no ha tocado techo (21.00 horas)

¿Ha tocado techo este Castellón? Esta noche se verá (21.00 horas). El equipo de Pablo Hernández (no viajó por su problema de salud, aunque no se descarta que lo haga hoy mismo), hecho para mejorar la clasificación de la temporada pasada, está cuarto, con la flecha hacia arriba, tras superar estas últimas jornadas a Las Palmas, Deportivo... Y ahora le toca medir las fuerzas contra el Cádiz y contra su afición. De ganarle, podría acabar el 2025 en ascenso directo.

La escuadra de la capital de la Plana está en el boca a boca, se está ganando poco a poco estar entre los que figuran en las quinielas para opositar por el play-off. Es cierto que el nivel es muy alto en esta categoría, como la pasada temporada, pero ya se ha superado la jornada 18 y las posiciones que los equipos ocupan en la clasificación ya no es fruto de la casualidad. Más bien es porque se lo ha ganado partido a partido.

Gráfico de la previa del encuentro de este domingo. / Mediterráneo

El Cádiz, otro de los mediáticos de esta Laliga Hypermotion, marcha octavo en la clasificación, a cuatro puntos de los albinegros. Un conjunto amarillo que, a pesar de lo que se cuenta de este club y de su afición, en casa (Nuevo Mirandilla) tiene más problemas de los esperados para sacar adelante los partidos: cuatro victorias, dos empates y hasta tres derrotas. Fuera de la Tacita de Plata le va un poco mejor, habiendo perdido solamente en un par de desplazamientos.

Los gaditanos acumulan 70 días sin ganar como local. La última victoria ante su afición se remonta al 12 de octubre, cuando doblegó al Huesca (1-0), gracias al solitario gol anotado por Iuri Tabatadze. El Castellón, que lejos del SkyFi Castalia ganó en sus dos últimas salidas ante el Deportivo y el Andorra, confía en hacer lo propio en Nuevo Mirandilla, para poner un broche de oro a este creciente 2025.

Partido especial

Pablo Hernández, actual entrenador del Castellón, jugó en el Cádiz segunda parte de la temporada 2006/2007, en Segunda División: Aterrizó en calidad de cedido por el Valencia, tras destacar en el filial de la entidad de Mestalla. Llegó con casi 22 años y dejó una gran imagen. Disputó 22 partidos (20 como titular) y marcó cuatro goles. Veremos si puede estar presente. También debería serlo para el extremo australiano Awer Mabil, con un pasado también amarillo.

Para este compromiso, el conjunto orellut seguirá sin poder contar con el extremo Brian Cipenga, en la Copa de África. El Cádiz, por su parte, pierde por sanción a Mario Climent; y por lesión se quedarán fuera de la lista Suso, Bojan Kovacevic, Fali y Alfredo Caicedo. Javi Ontiveros, ya recuperado al 100%, no se descarta que sea titular, aunque después de tanto tiempo de baja, todo apunta a que estará inicialmente en el banquillo.

Después de jugar frente al Cádiz, el Castellón se tomará un descanso de una semana y, a continuación, preparará el estreno del 2026, que será el sábado día 3 de enero, frente al Huesca, en el SkyFi Castalia, a las 16.15 horas.