La crónica | El Castellón B resiste 38 minutos y cae ante el Sant Andreu en el Narcís Sala (3-0)

Dio lo que dio el Castellón B a manos del Sant Andreu en el Narcís Sala. Media buena hora de los albinegros pero, tras recibir el 1-0 en el minuto 38, se le cayó el mundo encima al equipo orellut, que peleó como siempre y también perdió como siempre: de pie, con las botas puestas y dando la cara. Incluso con 0-0 en el marcador, el equipo orellut estrelló un balón en el palo (Isi Angulo). Y poco después, los locales anotaron el primer tanto. Hasta ahí llegó la mala suerte del filial. Pero es lo que hay. Y, como se suele decir, hoy en día no hay más cera que la que arde. Los dos últimos goles llegaron en los 10 minutos finales.

Fue una pena tras una primera parte tan bien jugada por el filial albinegro. El equipo de la capital de la Plana acutó con desparpajo y controlando el balón, aunque con inocencia en los metros decisivos ante un rival con gente experimentada en esta categoría e, incluso, en alguna superior. El ADN de este equipo nacido para atacar, para jugar y que, si muere, morirá matando, jugando con tres defensas cuando el primer equipo cambió el estilo desde que llegó Pablo Hernández y ya juega con cuatro.

Ambición y mala suerte

A pesar de las muchas bajas que presentaba el equipo de Carles Salvador e Ian Molina, la escuadra albinegra, durante la primera media hora del encuentro, jugó con descaso, con la construcción a cargo de Enric Gisbert y Marcos Montero, acompañado por el encomiable trabajo en las bandas de Dennis Almiñana e Isi Alarcón. Arriba intentaron apretar a la zaga tanto Miguelón Ferrer como Hugo Goñi.

Antes de que el Sant Andreu echara al traste todo el trabajo bien hecho por el equipo visitante, en el minuto ocho la ocasión la tuvo en sus botas Miguelón Ferrer, que lanzó por encima del larguero; y en el 25 fue Hugo Goñi quien se quedó solo ante el guardameta local Iñaki, pero el lanzamiento del ariete valenciano se estrelló en el cuerpo del arquero. Y en el 35’, Isi Angulo mandó un balón en el palo.

Luego, en un gran despiste de la defensa del Castellón B, Albertito aprovechó un balón capturado en las inmediaciones del área y el balón acabó al fondo de las mallas de la portería de Juanki Ferrando.

Con ese doloroso 1-0 se llegó al descanso en el Narcís Sala.

Acoso local

En la segunda parte, el Sant Andreu, navegando con el viento a favor, estuvo la mar de tranquilo ante los estériles intentos de los albinegros por igualar el marcador. Álex García estuvo a punto de ampliar el marcador en el minuto 62, pero su trallazo fue repelido por el poste de la portería albinegra.

Volcado al ataque, asumiendo riesgos necesarios, el 2-0 cerraría el partido en el minuto 81, por mediación del defensa central local Carlos Blanco. El tercero lo marcó Sergi García y así se certificó la quinta derrota consecutiva de un Castellón B que, en 2026, tiene que hacerse el ánimo de que tocará ganar muchos partidos para no perder esta atractiva categoría tras el histórico ascenso del curso pasado.

Ahora toca desconectar una semana y prepararse para el primer compromiso de después del parón navideño, que será contra el Andratx en Gaetà Huguet, el domingo 4 de enero, a las 12.00 horas.