Pablo Hernández "mejora", pero no estará en Cádiz con el CD Castellón

El CD Castellón visita esta noche el feudo del Cádiz CF. Lo hará con Sergi Ripollés, el segundo entrenador, actuando como técnico principal ya que el entrenador jefe, Pablo Hernández, se ausentará convaleciente de un cólico renal.

Así lo ha confirmado el Castellón este domingo. Pablo Hernández, que ha liderado al equipo en una sobresaliente racha de cinco victorias consecutivas, trató de apurar hasta última hora la decisión final tras haber sido intervenido quirúrgicamente hace siete días, lo que no le impidió, en una muestra de gran compromiso, estar ante el Mirandés en la victoria 3-1.

Tras ello, sufrió un empeoramiento que le llevó a ser hospitalizado y no ha podido estar presencialmente en el trabajo previo a este encuentro, aunque la comunicación ha sido constante, tal y como explicó Ripollés en la sala de prensa del SkyFi Castalia, el viernes en la previa.

Sergi Ripollés, durante el Castellón-Mirandés, junto a Pablo Hernández. / KMY ROS

Finalmente, el club ha comunicado que a pesar de que ha mejorado en las últimas horas, Pablo no viajará al Nuevo Mirandilla, con lo que no se podrá reencontrar con el equipo en el que jugó en la temporada 2006/07.

Play-off asegurado

Con los resultados que ya se han dado durante la jornada, el Castellón sabe que pase lo que pase terminará el año 2025 en puestos de play-off. Todo un hito que aún puede ser mayor. Si gana en Cádiz, el equipo orellut igualará a 34 puntos con Las Palmas, que ocupa la segunda plaza de ascenso directo, aunque sería tercero salvo goleada, por la diferencia general de goles.

Después de despedir el 2025 en Cádiz, el Castellón iniciará el 2026 recibiendo al Huesca en el SkyFi Castalia. El encuentro está programado para el sábado 3 de enero a las 16.15 horas.