Pablo Hernández estalla contra el árbitro VAR: "Espero que Rubén Ávalos no vuelva a dirigir partidos de este club"

Pablo Hernández no pudo estar con sus futbolistas en Cádiz por un cólico renal que sufrió la semana pasada que se complicó días después. Sin embargo, la distancia no ha impedido que el preparador diera su opinión sobre el gol anulado a Lucas Alcázar que suponía el 0-1 para el CD Castellón y que fue anulado por una supuesta mano de Ousmane Camara.

El técnico ha colgado en su cuenta de Instagram una historia con el siguiente mensaje: "No pudo ser, orgulloso del camino recorrido e ilusionado por lo que viene por delante... No soy de hablar ni excusarme en arbitrajes, pero solo espero que el señor Rubén Ávalos no vuelva a dirigir ni un partido más desde el VAR a nuestro club. Con el pan y la ilusión de un escudo no se juega ni se premedita"

La historia de Instagram de Pablo Hernández, tras el Cádiz-Castellón / MEDITERRÁNEO

Sergi Ripollés fue quien compareció tras el partido y estas fueron sus declaraciones.

Valoración del encuentro

"Ha sido el partido que esperábamos. Un Cádiz que en las transiciones te puede condenar. Hemos conseguido llevar el partido a su campo, en la segunda parte sobre todo, el inicio ha sido muy bueno. En los últimos metros nos ha costado un poco, pero teníamos el partido donde queríamos. Posteriormente, nos anulan el gol y nos pillan en dos transiciones. Pienso que es un buen partido del equipo que le ha faltado meter alguna ocasión".

El gol anulado

"Sinceramente, yo no la entiendo. Primero, remata (Camara) con la cabeza y una vez remata, le da en una mano que tiene pegada al pecho y, encima,el gol lo mete un compañero, no él. No sé que tiene que hacer con la mano. Pero bueno, han llamado para que la revisara y no podemos hacer nada".

Estado de salud de Pablo Hernández

"Pablo ya está en casa, está mejor. Ha pasado una semana complicada, pero le deseamos que se recupere lo antes posible".

Dos contraataques han matado al equipo

"En el mejor momento nuestro, que estábamos consiguiendo meter al Cádiz dentro de su área y teniendo ocasiones, nos han pillado en esa transición justo después del gol anulado. El segundo tanto no estamos bien en esa vigilancia y nos vuelven a pillar, pero creo que hay que estar orgulloso del partido que hemos hecho. Nos ha faltado más acierto solo.