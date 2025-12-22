El uno a uno del Cádiz-Castellón | Vota al mejor

Matthys

|6| Ganó el primer duelo con Dawda, pero no pudo en los siguientes, en dos situaciones de clara desventaja para el meta.

Mellot

|6| De más a menos, sufrió en uno de sus fuertes, las correcciones a campo abierto. Proyectó bien a Mabil.

Alberto

|6| Mantuvo una bonita pelea con el ariete local. Creó peligro en jugadas cercanas al área e incluso pudo marcar el 2-1.

Sienra

|6| Sacrificado tras el 1-0. El zaguero argentino había firmado un buen partido en Cádiz, en líneas generales.

Lucas Alcázar

|7| Aplicado en la tarea defensiva, cumplió luego con zaga de tres. Marcó un gol que pudo ser clave, pero lo anularon.

Diego Barri

|7| Organizó muchos ataques y dominó la medular. Ha ganado confianza en los últimos meses.

Mabil

|7| Motivado frente a su exequipo, fue el principal generador de ocasiones con sus internadas y sus centros al área.

Cala

|7| Mezcló bien con Mabil y creó varias ocasiones para sus compañeros. Rozó el gol en un córner directo y en un disparo.

Gerenabarrena

|7| Abarcó mucho campo y pisó con peligro área contraria. Llegando desde segunda línea, probó fortuna.

Pablo Santiago

|6| Fabricó por dentro superioridades y le faltó determinación en alguna jugada de área. Útil en la pelota parada.

Camara

|6| Batalló en punta como suele, pero esta vez la madera le negó el gol en la ocasión más clara. Luego se ofuscó.

También jugaron

Suero | 5 |. Vigilado, lo intentó en el frente de ataque.

Marco Doué | 6 |. Activo en la medular.

Mamah | 5 |. Laborioso. Trabajó la banda izquierda.

Tincho | 5 |. Casi marca en el arreón del descuento.

Markanich | 5 |. Tramo final. Ganó algún balón aéreo.