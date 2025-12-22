El uno a uno del Cádiz-Castellón | Vota al mejor
Un doblete de Dawda provoca una polémica derrota del Castellón, que termina el año en play-off
Matthys
|6| Ganó el primer duelo con Dawda, pero no pudo en los siguientes, en dos situaciones de clara desventaja para el meta.
Mellot
|6| De más a menos, sufrió en uno de sus fuertes, las correcciones a campo abierto. Proyectó bien a Mabil.
Alberto
|6| Mantuvo una bonita pelea con el ariete local. Creó peligro en jugadas cercanas al área e incluso pudo marcar el 2-1.
Sienra
|6| Sacrificado tras el 1-0. El zaguero argentino había firmado un buen partido en Cádiz, en líneas generales.
Lucas Alcázar
|7| Aplicado en la tarea defensiva, cumplió luego con zaga de tres. Marcó un gol que pudo ser clave, pero lo anularon.
Diego Barri
|7| Organizó muchos ataques y dominó la medular. Ha ganado confianza en los últimos meses.
Mabil
|7| Motivado frente a su exequipo, fue el principal generador de ocasiones con sus internadas y sus centros al área.
Cala
|7| Mezcló bien con Mabil y creó varias ocasiones para sus compañeros. Rozó el gol en un córner directo y en un disparo.
Gerenabarrena
|7| Abarcó mucho campo y pisó con peligro área contraria. Llegando desde segunda línea, probó fortuna.
Pablo Santiago
|6| Fabricó por dentro superioridades y le faltó determinación en alguna jugada de área. Útil en la pelota parada.
Camara
|6| Batalló en punta como suele, pero esta vez la madera le negó el gol en la ocasión más clara. Luego se ofuscó.
También jugaron
Suero | 5 |. Vigilado, lo intentó en el frente de ataque.
Marco Doué | 6 |. Activo en la medular.
Mamah | 5 |. Laborioso. Trabajó la banda izquierda.
Tincho | 5 |. Casi marca en el arreón del descuento.
Markanich | 5 |. Tramo final. Ganó algún balón aéreo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
- El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
- Directo | Castellón-Mirandés: todos pendientes de las lluvias
- El arrollador ascenso del ‘otro’ CD Castellón