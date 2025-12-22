El doloroso historial del CD Castellón con Rubén Ávalos

Pablo Hernández resumió el sentir del albinegrismo nada más terminar el partido del Castellón en Cádiz. El entrenador castellonense mostró su malestar con la intervención decisiva del árbitro del VAR, Rubén Ávalos, que llamó al colegiado de campo para que anulara un gol de Lucas Alcázar, con 0-0 en el marcador. Posteriormente, el Cádiz venció.

«Solo espero que el señor Rubén Ávalos no vuelva a dirigir ni un partido más desde el VAR a nuestro club, con el pan y la ilusión de un escudo no se juega ni se premedita», escribió Pablo en caliente en una historia de Instagram.

Por desgracia, el nombre de Rubén Ávalos se ha hecho familiar entre la afición albinegra. Ya ha sido protagonista con el videoarbitraje, esta temporada, y lo fue antes como árbitro de campo, con el Castellón como perjudicado. Este es el doloroso historial.

El gol olímpico de Marc Mateu

Como colegiado principal, Rubén Ávalos ha dirigido cuatro encuentros oficiales del CD Castellón. Tres de Liga y uno de Copa. En ninguno de ellos marcó un solo gol el equipo albinegro, que los perdió todos.

En Liga, a domicilio ante el Cartagena (1-0) y en el SkyFi Castalia ante Lugo (0-1) y Tenerife (0-1), todos ellos en la temporada 2020/21 en Segunda División. En la anterior, visitó Castellón para un partido de Copa del Rey: también perdieron y no marcaron los orelluts, (0-2 ante Las Palmas).

La mayor polémica en estos partidos ocurrió contra el Lugo. Los visitantes se llevaron la victoria con un gol en el añadido. Poco antes, Ávalos anuló un gol olímpico de Marc Mateu por una presunta falta al portero Ander Cantero. Una falta que nadie había protestado y que resultó, a la postre, determinante.

Aquella decisión, en un SkyFi Castalia vacío por las restricciones derivadas de la pandemia de la covid, causó gran indignación. Incluso el club, a través de sus medios oficiales, compartió una protesta contundente. «El árbitro anula un gol legal», indicó, además de apuntar que «el árbitro anuló el tanto de manera sorprendente» y que «decidió anularlo evitando que el Castellón venciera en Castalia».

A los mandos del VAR

El Castellón bajó de categoría y no volvió a cruzarse con Rubén Ávalos como árbitro principal. Sí lo ha hecho como árbitro de VAR en los últimos tiempos, con episodios llamativos. El principal ocurrió en el partido del Castellón con el Málaga.

Dámaso Acerdiano, ante las protestas de Salva Ruiz, Cala y Pablo Santiago. / ERIK PRADAS

La escena se difuminó porque los albinegros remontaron el partido con dos goles en el descuento, pero el Málaga se adelantó gracias a un penalti de otro planeta. La acción ocurrió en el área de Gol Sur. Tras ella, ni un solo jugador del Málaga reclamó y ni un solo espectador apreció infracción en el lance. Pero cuando Matthys iba a sacar de puerta, y ante el asombro generalizado, el árbitro Dámaso Arcerdiano le dijo que esperara.

Y tanto que esperó: desde que se sacó el córner hasta que se lanzó el penalti, tras la eterna revisión con Rubén Ávalos al mando del VAR, pasaron más de seis minutos y medio. Así de clara era la acción que castigó una mano de Salva Ruiz.

«La he visto dos o tres veces en la pantalla del banquillo. No entiendo que se pite un penalti así, donde estaba el brazo y de la manera que llega el balón. Que se tomen seis minutos, deja muy no es un penalti flagrante. Si no lo tienes claro en ese tiempo, no puedes tomar esa decisión. Hay cosas que no se entienden. Algún día me gustaría que me explicaran porque hoy sí ha entrado el VAR y el otro día no lo hizo contra el Albacete», dijo entonces Pablo Hernández.

El propio el Comité Técnico de Árbitros (CTA) concluyó que la intervención del VAR fue un error, al no tratarse de una acción «clara y manifiesta» que justificara su corrección. No hubo nevera para Ávalos, al que la afición albinegra también recuerda como asistente del VAR en la visita a Burgos, donde no intervino en un penalti a Cala.

El gol en Cádiz

El precedente más cercano es conocido. Córner a favor del Castellón, salto de Camara y gol de Lucas Alcázar. Tampoco ningún jugador rival parece reclamar mano. La encontró Rubén Ávalos con el videoarbitraje. Llamó al colegiado Gorka Etayo, quien anuló un gol clave.