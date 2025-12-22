Conexión Orellut: El CD Castellón cierra 2025 en play-off y mira a 2026 con un proyecto sólido y ambicioso

El nuevo episodio de Conexión Orellut, el podcast del Periódico Mediterráneo que analiza la actualidad del CD Castellón al término del año, repasa la situación deportiva, institucional y económica del conjunto albinegro al cierre de 2025.

En este capítulo, los tertulianos analizan el último partido del año, que se saldó con derrota en Cádiz, poniendo el foco en la polémica actuación arbitral y el uso del VAR, además de abordar cuestiones tácticas y deportivas. El programa también dedica un espacio al recuerdo y homenaje a periodistas locales recientemente fallecidos y al análisis de las declaraciones de los protagonistas del club. Asimismo, el episodio aborda las perspectivas del mercado de fichajes, la celebración de la Junta General, la ampliación de capital y los próximos pasos del proyecto de club liderado por Bob Voulgaris, destacando la solidez económica de la entidad bajo la actual propiedad.

El debate cuenta con la participación de José Luis Gual, Enrique Ballester, Yolanda Peris y Manu Irún, además del habitual análisis de Big Data a cargo de David Jorques. El programa se cierra con las expectativas de los colaboradores para 2026, subrayando el crecimiento institucional y social del CD Castellón.

