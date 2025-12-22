Podcast | Mediterráneo
Conexión Orellut: El CD Castellón cierra 2025 en play-off y mira a 2026 con un proyecto sólido y ambicioso
Un espacio pensado para los aficionados que quieren seguir el día a día del club, con información rigurosa y el sentimiento albinegro como hilo conductor
El nuevo episodio de Conexión Orellut, el podcast del Periódico Mediterráneo que analiza la actualidad del CD Castellón al término del año, repasa la situación deportiva, institucional y económica del conjunto albinegro al cierre de 2025.
En este capítulo, los tertulianos analizan el último partido del año, que se saldó con derrota en Cádiz, poniendo el foco en la polémica actuación arbitral y el uso del VAR, además de abordar cuestiones tácticas y deportivas. El programa también dedica un espacio al recuerdo y homenaje a periodistas locales recientemente fallecidos y al análisis de las declaraciones de los protagonistas del club. Asimismo, el episodio aborda las perspectivas del mercado de fichajes, la celebración de la Junta General, la ampliación de capital y los próximos pasos del proyecto de club liderado por Bob Voulgaris, destacando la solidez económica de la entidad bajo la actual propiedad.
El debate cuenta con la participación de José Luis Gual, Enrique Ballester, Yolanda Peris y Manu Irún, además del habitual análisis de Big Data a cargo de David Jorques. El programa se cierra con las expectativas de los colaboradores para 2026, subrayando el crecimiento institucional y social del CD Castellón.
Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual
Cada semana, José Luis Gual dirige Conexión Orellut, el pódcast de El Periódico Mediterráneo dedicado a la actualidad del CD Castellón.
Con dos episodios semanales, el espacio repasa los partidos, las claves y la última hora albinegra con la participación de colaboradores y voces destacadas del entorno orellut.
👉🏻 El pódcast puede escucharse en Spotify, YouTube Podcast, iVoox y en la web de El Periódico Mediterráneo.
