La revisión del VAR que indigna al albinegrismo y que decidió el Cádiz-Castellón

El CD Castellón vio truncada su espectacular racha de victorias al caer derrotado en el feudo del Cádiz CF por dos tantos a cero. El partido estuvo marcado por la polémica. El árbitro de campo (Gorka Etayo) anuló, con 0-0 en el marcador, un gol de Lucas Alcázar. Lo hizo tras ser llamado por el árbitro del VAR.

Al mando del videoarbitraje estuvo Rubén Ávalos, tristemente conocido por la afición del Castellón por sus numerosas decisiones en contra de los intereses de los albinegros. Pocos minutos después de la conclusión del encuentro, la RFEF publicó el audio de la jugada.

El diálogo de los árbitros

VAR. Gorka, te recomiendo una revisión para que valores una potencial mano en la APP. Avísame cuando estés en la pantalla, por favor.

(varios segundos del árbitro pidiendo sentarse a los jugadores (interpela a Brian Ocampo, del Cádiz), mientras de fondo se oye un "siempre igual" (presumiblemente de alguien del Castellón).

Árbitro. Vale, estoy delante de la pantalla, Rubén.

VAR. Tengo una cámara y te voy a mostrar cómo el jugador atacante para el balón con la mano y luego se la deja muerta para que remate a gol el compañero.

(varios segundos de análisis)

Árbitro. Vale, efectivamente veo la mano, ¿vale? Es punible y luego hay gol. Por lo tanto, voy a anular el gol y reanudo con falta.

VAR. Recibido.

Después del gol anulado, el Cádiz aprovechó dos contras para llevarse la victoria. Tras el partido, el entrenador Pablo Hernández criticó la actuación del árbitro del VAR. Cabe recordar que Rubén Ávalos ya ha protagonizado decisiones más que polémicas tanto en el VAR como cuando ejercía de árbitro de campo.

Con este resultado, el Castellón se marcha al parón navideño en puestos de play-off.