El CTA reconoce el error de Rubén Ávalos: "La intervención del VAR fue incorrecta y el gol del Castellón debió concederse"

¿Qué hubiera pasado si Rubén Ávalos hubiera hecho aplicado bien la norma? Quizás hubiera ganado el Castellón o no, pero lo que es cierto es que el conjunto albinegro se hubiera puesto 0-1 en el minuto 57 en Cádiz y el partido hubiera cambiado por completo. Nunca se sabrá, pero lo que si sabemos, de forma oficial, es que la decisión fue incorrecta y perjudicó claramente al Castellón, tal y como confirmó el Comité Técnico de Árbitros en el vídeo que publica todas las semanas rectificando los fallos más graves de la jornada.

Una acción que ha despertado la ira entre la afición del CD Castellón, que continúa sin entender porque anuló el tanto, cuando es evidente que la mano de Camara es totalmente involuntaria. También despertó el enfado en el entrenador Pablo Hernández, que tras el partido publicó una historia en su Instagram reclamando que Rubén Ávalos no estuviera en ningún otro partido del Castellón, por su historial con el Castellón. Aquí pueden leer el artículo completo de sus polémicas acciones.

Hay que destacar que esta temporada el CTA ya corrigió una decisión de Rubén Ávalos en otra acción en contra del Castellón, en el penalti señalado ante el Málaga. Eso sí, el Castellón pudo darle la vuelta el encuentro en una remontada épica.

Lo que dice el CTA

Esto fue lo que dijo el CTA en el vídeo: "En el nuevo Mirandilla, en la segunda mitad, el Castellón logra marcar tras una jugada en el área gaditana. El árbitro concede el gol en primera instancia, pero el VAR interviene tras revisar las imágenes y llama al colegiado para que observe la acción en el monitor. Según la interpretación del equipo de vídeoarbitraje, la posición del brazo del jugador y ese movimiento adicional que asiste al goleador sería punible por mano.

Tras la revisión, el árbitro decide anular el tanto y señalar falta por mano", hasta aquí, simplemente explica lo ocurrido, antes de argumentar porqué fue un claro error. "La regla 12 establece que una mano será sancionable si el jugador marca directamente con el brazo o si lo utiliza para crear una ventaja inmediata que derive en gol. También se considera infracción cuando el brazo está en posición antinatural y amplía el volumen del cuerpo. El CTA considera que esta acción no debió ser sancionada argumentando que el jugador está en posición natural y no es punible y que, al no ser él, quien marca el gol, no existe la inmediatez que exige la norma para sancionar la mano accidental previa a gol, por tanto, la intervención del VAR fue incorrecta y el gol del Castellón debió concederse", un cierre contundente y que duele, si cabe, un poco más a toda la afición albinegra.