El extremo del CD Castellón Brian Cipenga debuta con triunfo en la Copa de África

El jugador albinegro entró en la recta final del partido en la victoria de la República Democrática del Congo contra Benín

Brian Cipenga, un jugador muy importante para el Castellón.

Brian Cipenga, un jugador muy importante para el Castellón. / ERIK PRADAS PUIG

Aitor Aguirre

Castellón

Brian Cipenga ha debutado este martes en la Copa de África 2025 que se está celebrando en Marruecos desde el pasado domingo. El extremo del CD Castellón ha sido partícipe en la victoria de la República Democrática del Congo contra Benín, en la primera jornada del Grupo D. Un gol del exjugador del Cádiz Theo Bongonda en el minuto 16 decantó el duelo en favor del equipo de Cipenga.

5 minutos... más el largo añadido

Fue en el minuto 85 cuando el seleccionador Sébastien Desabre decidió meter a Cipenga en el partido. El habilidoso jugador albinegro jugó cinco minutos más los diez de añadido, demostrando su gran habilidad para desbordar a sus rivales y ayudando a su selección a mantener la ventaja y sumar los tres primeros puntos.

Noticias relacionadas y más

El próximo partido de la República Democrática del Congo será el sábado 27 a las 16.00 horas en un auténtico partidazo contra Senegal, una de las grandes favoritas para levantar el título y que venció con claridad en su debut ante Botsuana. Y así empezó su camino en la Copa de África Brian Cipenga.

