¿Cuánto ingresa el Castellón por la televisión? Esta es la cifra oficial de LaLiga

LaLiga compartió la tabla de reparto de ingresos audiovisuales correspondientes a la temporada 2024/25. El CD Castellón ingresó, tras los ajustes financieros, 5,31 millones de euros.

La lista la encabezan los clubs que habían descendido de Primera: Cádiz (22,62 millones), Almería (18,8) y Granada (17,16)

La tabla / LaLiga

La partida de los derechos televisivos, con más de 5 millones, es la mayor en los ingresos del club de la capital de la Plana. La siguiente partida, según reflejan las cuentas del club, es la de los patrocinios: el club dobló sus ingresos respecto a la temporada anterior y supera los 2,4 millones. También dobla prácticamente el ingreso por abonos, alcanzando los 1,9 millones, a los que cabe añadir los 728.000 euros de ingresos por taquilla. La cifra total de ingresos se completa con otras áreas menores y suma 11,2 millones, como importe neto.

Merecido descanso hasta el lunes 29 El Castellón cerró el 2025 en la quinta plaza, ocupando puestos de play-off, a tres puntos del ascenso directo y con 10 de margen respecto al descenso. La plantilla de Pablo Hernández inició ayer el merecido descanso navideño. Los jugadores reanudarán los entrenamientos el lunes 29 de diciembre.

El presupuesto para la actual temporada

Para la temporada ahora en curso, el Castellón presupuesta 12 millones de euros de ingresos (5,5 millones por derechos de retransmisión, 3 por comercialización, 2 por abonos...) y 14,3 millones de gastos (el mayor, de la plantilla deportiva, que crece hasta los 7,5 millones de euros).

Estas cifras, que se aprobarán en la junta de accionistas del próximo 7 de enero, reflejan el deseo de consolidación del club en la nueva categoría, tras la permanencia de la pasada campaña.

A grandes rasgos, la memoria indica también algunas inversiones estratégicas vinculadas a infraestructuras (como la ciudad deportiva Globeenergy) o el peso del convenio a largo plazo del SkyFi Castalia, con nuevas inversiones, amortizaciones y el pago de un canon al consistorio. En esa línea, la conversión de crédito y las ampliaciones de capital de Voulgaris se interpretan como un medio para seguir creciendo.