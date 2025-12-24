Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El capitán del CD Castellón Alberto Jiménez avisa de que van a ir con todo en 2026: "Esto es largo y vamos a dar guerra"

Uno de los pilares del conjunto albinegro valora el gran momento que atraviesa el equipo a pesar de la derrota en Cádiz

Alberto Jiménez, expectante durante la revisión de VAR

Alberto Jiménez, expectante durante la revisión de VAR / LALIGA

Aitor Aguirre

Castellón

Si habla Alberto Jímenez, hay que escuchar. Es una voz autorizada y de mucho peso dentro del vestuario del CD Castellón, actual quinto clasificado en Segunda División con 31 puntos y firmando una temporada espectacular que ha inundado las calles de la capital de la Plana de muchísima ilusión de cara al 2026.

Alberto Jiménez, con el esférico en el primer tiempo

Alberto Jiménez, con el esférico en el primer tiempo / CD Castellón

El capitán del conjunto albinegro es un líder dentro y fuera del terreno de juego. Tras la derrota ante el Cádiz, Alberto prefiere quedarse con lo positivo y reconoce que esta semana de vacaciones le vendrá bien al equipo para desconectar y coger fuerzas para un año que promete emociones fuertes: "Una semana para desconectar del fútbol, estar con nuestros seres queridos y es un poco lo que cada jugador hará"... y emitió un mensaje escueto pero contundente de cara al próximo año: "Que tengamos calma, que esto es largo y vamos a dar mucha guerra", lanzó.

El partido contra el Cádiz

Respecto a la derrota en el Nuevo Mirandilla, también lamentó el gol anulado de forma errónea a Lucas Alcázar: "Para mí no había nada, creo que era un gol legal, pero al final el VAR y el árbitro son los que deciden. No creo que tengamos que entrar en eso, nosotros tenemos que centrarnos en intentar ganar los partidos, te podías haber puesto con el 0-1 pero hay que seguir hacia delante" apuntó.

Respecto a los goles encajados, expresó que se lanzaron a por la victoria y les pillaron con espacios: "Estábamos apretando y nos pillaron a la espalda con dos goles, pero me quedo con el trabajo del equipo, seguimos mejorando y esperemos que el 2026 nos venga mucho mejor", finalizó un Alberto que siempre habla claro.

