El capitán del CD Castellón Alberto Jiménez avisa de que van a ir con todo en 2026: "Esto es largo y vamos a dar guerra"
Uno de los pilares del conjunto albinegro valora el gran momento que atraviesa el equipo a pesar de la derrota en Cádiz
Si habla Alberto Jímenez, hay que escuchar. Es una voz autorizada y de mucho peso dentro del vestuario del CD Castellón, actual quinto clasificado en Segunda División con 31 puntos y firmando una temporada espectacular que ha inundado las calles de la capital de la Plana de muchísima ilusión de cara al 2026.
El capitán del conjunto albinegro es un líder dentro y fuera del terreno de juego. Tras la derrota ante el Cádiz, Alberto prefiere quedarse con lo positivo y reconoce que esta semana de vacaciones le vendrá bien al equipo para desconectar y coger fuerzas para un año que promete emociones fuertes: "Una semana para desconectar del fútbol, estar con nuestros seres queridos y es un poco lo que cada jugador hará"... y emitió un mensaje escueto pero contundente de cara al próximo año: "Que tengamos calma, que esto es largo y vamos a dar mucha guerra", lanzó.
El partido contra el Cádiz
Respecto a la derrota en el Nuevo Mirandilla, también lamentó el gol anulado de forma errónea a Lucas Alcázar: "Para mí no había nada, creo que era un gol legal, pero al final el VAR y el árbitro son los que deciden. No creo que tengamos que entrar en eso, nosotros tenemos que centrarnos en intentar ganar los partidos, te podías haber puesto con el 0-1 pero hay que seguir hacia delante" apuntó.
Respecto a los goles encajados, expresó que se lanzaron a por la victoria y les pillaron con espacios: "Estábamos apretando y nos pillaron a la espalda con dos goles, pero me quedo con el trabajo del equipo, seguimos mejorando y esperemos que el 2026 nos venga mucho mejor", finalizó un Alberto que siempre habla claro.
