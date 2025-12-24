Si eres del CD Castellón esto te interesa: ¡el martes 30 de diciembre entrenamiento de puertas abiertas en el SkyFi Castalia!

En un grandísimo momento a nivel deportivo, el CD Castellón celebrará el próximo martes 30 de diciembre un entrenamiento a puertas abiertas en el SkyFi Castalia, una iniciativa pensada para seguir fortaleciendo el gran vínculo entre el equipo y su afición y, especialmente, para que los más pequeños puedan disfrutar de una jornada ilusionante junto a sus ídolos.

La sesión de entrenamiento comenzará a las 10:30 horas, con apertura de puertas a las 10:00 horas. El acceso será libre y gratuito para todos los aficionados, hasta completar aforo, y se realizará por el parking de tribuna del templo albinegro.

Desde el club se invita a toda la familia albinegra a acudir al estadio y vivir de cerca el trabajo del primer equipo en un ambiente festivo y cercano, en unas fechas muy especiales para los niños y niñas, que podrán animar, ver de cerca a los jugadores y empaparse del sentimiento orellut.