Si eres del CD Castellón esto te interesa: ¡el martes 30 de diciembre entrenamiento de puertas abiertas en el SkyFi Castalia!
Una iniciativa para que los más pequeños pueden disfrutar viendo a sus ídolos de cerca
La apertura de puertas será a las 10.00 horas y el acceso será libre
En un grandísimo momento a nivel deportivo, el CD Castellón celebrará el próximo martes 30 de diciembre un entrenamiento a puertas abiertas en el SkyFi Castalia, una iniciativa pensada para seguir fortaleciendo el gran vínculo entre el equipo y su afición y, especialmente, para que los más pequeños puedan disfrutar de una jornada ilusionante junto a sus ídolos.
La sesión de entrenamiento comenzará a las 10:30 horas, con apertura de puertas a las 10:00 horas. El acceso será libre y gratuito para todos los aficionados, hasta completar aforo, y se realizará por el parking de tribuna del templo albinegro.
Desde el club se invita a toda la familia albinegra a acudir al estadio y vivir de cerca el trabajo del primer equipo en un ambiente festivo y cercano, en unas fechas muy especiales para los niños y niñas, que podrán animar, ver de cerca a los jugadores y empaparse del sentimiento orellut.
