Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mesas navideñasEmblemático comercioPensionesRuptura en VOXProgramación Navidad
instagramlinkedin

Si eres del CD Castellón esto te interesa: ¡el martes 30 de diciembre entrenamiento de puertas abiertas en el SkyFi Castalia!

Una iniciativa para que los más pequeños pueden disfrutar viendo a sus ídolos de cerca

La apertura de puertas será a las 10.00 horas y el acceso será libre

El tifo de la afición albinegra, en el Castellón-Mirandés

El tifo de la afición albinegra, en el Castellón-Mirandés / KMY ROS

Aitor Aguirre

Castellón

En un grandísimo momento a nivel deportivo, el CD Castellón celebrará el próximo martes 30 de diciembre un entrenamiento a puertas abiertas en el SkyFi Castalia, una iniciativa pensada para seguir fortaleciendo el gran vínculo entre el equipo y su afición y, especialmente, para que los más pequeños puedan disfrutar de una jornada ilusionante junto a sus ídolos.

La sesión de entrenamiento comenzará a las 10:30 horas, con apertura de puertas a las 10:00 horas. El acceso será libre y gratuito para todos los aficionados, hasta completar aforo, y se realizará por el parking de tribuna del templo albinegro.

Noticias relacionadas y más

Desde el club se invita a toda la familia albinegra a acudir al estadio y vivir de cerca el trabajo del primer equipo en un ambiente festivo y cercano, en unas fechas muy especiales para los niños y niñas, que podrán animar, ver de cerca a los jugadores y empaparse del sentimiento orellut.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
  2. El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
  3. Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
  4. El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
  5. Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
  6. Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
  7. Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
  8. Directo | Castellón-Mirandés: todos pendientes de las lluvias

Si eres del CD Castellón esto te interesa: ¡el martes 30 de diciembre entrenamiento de puertas abiertas en el SkyFi Castalia!

Si eres del CD Castellón esto te interesa: ¡el martes 30 de diciembre entrenamiento de puertas abiertas en el SkyFi Castalia!

El capitán del CD Castellón Alberto Jiménez avisa de que van a ir con todo en 2026: "Esto es largo y vamos a dar guerra"

El capitán del CD Castellón Alberto Jiménez avisa de que van a ir con todo en 2026: "Esto es largo y vamos a dar guerra"

¡El CTA reconoce el nuevo grave error de Rubén Ávalos!: "La intervención del VAR fue incorrecta y el gol del Castellón debió concederse"

¡El CTA reconoce el nuevo grave error de Rubén Ávalos!: "La intervención del VAR fue incorrecta y el gol del Castellón debió concederse"

El extremo del CD Castellón Brian Cipenga debuta con triunfo en la Copa de África

El extremo del CD Castellón Brian Cipenga debuta con triunfo en la Copa de África

¿Cuánto ingresa el Castellón por la televisión? Esta es la cifra oficial de LaLiga

¿Cuánto ingresa el Castellón por la televisión? Esta es la cifra oficial de LaLiga

El doloroso historial del CD Castellón con Rubén Ávalos

El doloroso historial del CD Castellón con Rubén Ávalos

Conexión Orellut: El CD Castellón cierra 2025 en play-off y mira a 2026 con un proyecto sólido y ambicioso

Conexión Orellut: El CD Castellón cierra 2025 en play-off y mira a 2026 con un proyecto sólido y ambicioso

El uno a uno del Cádiz-Castellón | Vota al mejor

El uno a uno del Cádiz-Castellón | Vota al mejor
Tracking Pixel Contents