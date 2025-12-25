El balance del 2025 del CD Castellón: Un año para la memoria y un 2026 para soñar a lo grande

Parar, respirar y mirar atrás no siempre es fácil en medio del ruido diario, pero las fechas navideñas invitan al balance. Y para el CD Castellón, 2025 quedará grabado como un año para el recuerdo y lleno de ilusión en un proyecto liderado por Haralabos Voulgaris en constante crecimiento dentro y fuera del terreno de juego.

El club de la capital de la Plana, asentado en Segunda División tras cumplir el objetivo de la permanencia, despide el año en una privilegiada zona de play-off a Primera División, un logro impensable hace apenas unas temporadas.

Un inicio de 2025 con dudas

El inicio del 2025 estuvo marcado por la destitución de Dick Schreuder. El elegido para sustituir al técnico que logró el ascenso fue Johan Plat, su segundo. En ningún momento en puestos de descenso, el Castellón celebró la permanencia a dos jornadas del final, en el empate contra el Eldense (1-1). En el año I del proyecto en Segunda, el objetivo se había cumplido.

Un mercado de récord

El método Voulgaris, potenciado por el análisis de Big Data, dio sus frutos en el mercado de verano. Daijiro Chirino, que fue traspasado al Almería por poco más de 2 millones, convirtiéndose en la venta más cara de la historia del club. Raúl Sánchez puso rumbo al Necaxa mexicano por alrededor de un millón, mientras que Jozhua Vertouwd se marchó al Rayo Vallecano cedido, con opción de compra obligatoria de 1,5 millones. No obstante, el club renovó a un jugador esencial como Álex Calatrava.

Los ingresos obtenidos permitieron acometer el mayor fichaje de su historia, con la contratación de 1,8 millones del delantero Adam Jakobsen, además del central italiano Fabrizio Brignani, que llegó por más de un millón. A ello se sumaron refuerzos a coste cero como Mellot, Matthys, Pablo Santiago, Alcázar, Diego Barri, Doué, Sienra o Gerenaberrena.

Los jugadores del Castellón celebran un gol en el SkyFi Castalia / KMY ROS

En play-off para cerrar 2025

Johan Plat fue destituido tras la quinta jornada, en un inicio de temporada lleno de dudas. El club recurrió a una leyenda como Pablo Hernández, que debutó con la primera victoria del curso en León. La prometedora racha inicial se vio frenada por una alarmante falta de gol hasta que llegó la épica remontada frente al Málaga. Ese encuentro marcó un punto de inflexión: el Castellón despegó con un juego ofensivo, pero más equilibrado y sólido. Los albinegros enlazaron cinco victorias seguidas para consolidarse en play-off, finalizando este 2025 en quinta posición con 31 puntos, a tres del ascenso directo.

A más a nivel económico

A nivel económico, la entidad presupuesta 12 millones de euros de ingresos y 14,3 millones de gastos siendo el mayor de la historia. Por otro lado, como avanzó Mediterráneo, el CD Castellón aprobará el 7 de enero en la Junta la mayor ampliación de capital de su historia (18 millones de euros), también una ampliación sin precedentes que refleja la potente estructura económica. De hecho, todo apunta a que estas cifras se superarán en el futuro, fruto del crecimiento sostenido y sostenible desde la llegada de Haralabos Voulgaris.

El CD Castellón, en un entrenamiento en la Ciudad Deportiva. / GABRIEL UTIEL

La nueva ciudad deportiva

El 29 de julio de 2025 quedó marcado en rojo en la historia del club con el estreno de la nueva Ciudad Deportiva de La Coma, en Borriol, frente al Golf Mediterráneo. Un complejo moderno que supone un antes y un después en la profesionalización y en la apuesta estratégica por la cantera. Además, el club trabaja en una segunda instalación destinada al fútbol base en la capital de la Plana.

La afición, entregada

En el aspecto social, el SkyFi Castalia ha vuelto a colgar el sold out con una afición entregada que llena el estadio cada partido. Y así cierra el Castellón un magnífico 2025... ¿y por qué no soñar en 2026