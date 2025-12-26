Informe | El 2025 del CD Castellón, en números

El CD Castellón volverá a los entrenamientos el lunes 29 de diciembre y a la competición el sábado 3 de enero. Los albinegros, que recibirán al Huesca en el SkyFi Castalia, dejan atrás un 2025 fructífero. Además de conseguir los objetivos deportivos, los orelluts han cimentado la base del futuro, que se atisba con optimismo. Estas son las cifras del año natural que ahora termina.

64

Durante al año natural (la segunda parte de la Liga 2024/25 y la primera mitad de la Liga 2025/26), el Castellón ha anotado 64 goles. Por poner en contexto el dato: solo dos equipos de Segunda División han marcado más goles que los albinegros (Racing de Santander y Almería).

8

Con 8 goles, el honor de ser el máximo goleador del CD Castellón es compartido. Tanto el mediapunta Álex Calatrava como el delantero Ousmane Camara han sumado ocho tantos en 2025. En el caso de Camara, con menos partidos. En el listado les siguen Israel Suero y Raúl Sánchez. Este último, solo con los goles del pasado curso, ya que fue traspasado al Necaxa mexicano el pasado verano.

Ousmane Camara celebra uno de sus dos goles al Mirandés. / KMY ROS

34

El ranking de partidos de Liga disputados lo lideran tres futbolistas. Alberto Jiménez, Israel Suero y Álex Calatrava suman 34 encuentros. Los dos primeros jugaron 19 en los meses previos al verano y 15 en la presente temporada. En el caso de Cala, al contrario (15+19).

40

En el año 2025, el Castellón ha disputado 40 partidos de Liga. Los 21 primeros, durante la pasada campaña.

15

El conjunto albinegro ha ganado 15 de esos 40 partidos de Liga. Cabe destacar el espectacular rendimiento del equipo desde que Pablo Hernández tomara las riendas: nueve victorias en 14 jornadas del campeonato.

3

En 2025, el Castellón ha tenido tres entrenadores. Los dos primeros partidos los dirigió Dick Schreuder. Tras su destitución, a finales de enero, Johan Plat ascendió a entrenador jefe. El neerlandés comenzó también la presente Liga, pero tras la quinta jornada fue despedido. Su relevo ha sido Pablo Hernández, primero como interino y luego ya ratificado.

Pablo Hernández en el SkyFi Castalia en un partido del CD Castellón. / ERIK PRADAS

21

El Castellón de Bob Voulgaris es un club muy activo en el mercado. Durante el 2025, ha incorporado a 21 futbolistas. Seis de ellos (Traoré, Markanich, Zarfino, Escobar, Jojic y Mabil) en el mercado de enero. Los otros 15 durante el pasado mercado estival.

13.700

El Castellón cierra el año, una vez más, con los abonos agotados. La cifra exacta es de 13.700 abonados.

2

Un hito indiscutible de 2025 es el inicio de las obras en la ciudad deportiva Globeenergy. Ubicada en la Coma de Borriol, ya es el lugar habitual de entrenamiento del primer equipo. Además, el club estudia mantener a la mayoría del fútbol base en otra ciudad deportiva que se ubicaría en suelo municipal de la capital de la Plana, junto al actual complejo del Chencho. Es decir, el Castellón podría disponer de dos ciudades deportivas: una en propiedad, orientada hacia el profesionalismo; y otra en una cesión a largo plazo, similar a la del estadio SkyFi Castalia, centrada en los más jóvenes.

Para sufragar todas estas inversiones, el club aprobará en la próxima junta de accionistas (7 de enero) la mayor ampliación de su historia, que se eleva a los 18 millones de euros.