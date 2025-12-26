El CD Castellón apuesta fuerte por el filial: Óscar López, nuevo entrenador
El técnico protagonizó años de gloria en la Masía del FC Barcelona, donde dirigió a talentos como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín o Marc Casado
El CD Castellón sigue aumentando la apuesta por la base. El último movimiento es buena prueba de ello. El club ha anunciado la contratación del entrenador Óscar López, que toma las riendas del filial albinegro en Segunda RFEF.
Óscar López, de 35 años, fue futbolista antes que entrenador. Se formó en la cantera del FC Barcelona, donde llegó a debutar en el primer equipo durante la temporada 2002/03. Posteriormente siguió su carrera en la Lazio, el Betis, el Nàstic y el Numancia. Tuvo una experiencia en el extranjero, en el Go Ahead Eagles neerlandés.
El paso a los banquillos
Después de entrenar a diferentes equipos de fútbol base catalanes, dio el salto a la Masía como técnico. Sus logros más destacables fueron con el Juvenil A, donde conquistó dos Ligas y una Copa de Campeones.
Bajo su tutela se formaron la mayoría de los talentos que ahora militan en el primer equipo del FC Barcelona. Entre ellos, Lamine Yamal, pero no solo Lamine Yamal. El nuevo técnico del Castellón B formó a futbolistas de la talla de Pau Cubarsí, Marc Casado, Fermín, Balde... Un listado extenso.
Ahora, en la academia albinegra, Óscar López toma las riendas del filial, que se estrena en la categoría. El Castellón B empezó la temporada con Pablo Hernández, el técnico del ascenso, y tras la promoción de Pablo fueron Ian Molina y Carles Salvador quienes ocuparon el banquillo. Ahora regresan a la estructura del club después de haber asumido la dirección del filial durante el periodo de transición.
Cambio en el Juvenil A
Por otra parte, el Castellón anunció también cambios en el banquillo del Juvenil A. Albert Milà ha llegado a un acuerdo para finalizar su vinculación y poner rumbo a un nuevo proyecto profesional que le ha surgido en el extranjero. Luis Cubedo, entrenador del Cadete A, lo sustituye en el cargo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
- El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
- Directo | Castellón-Mirandés: todos pendientes de las lluvias