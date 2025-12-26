Diego Barri, sobre el techo del CD Castellón: "Tenemos potencial para ser uno de los mejores equipos de la liga"

Diego Barri ha caído de pie en el CD Castellón. Desde su llegada el pasado verano tras finalizar contrato con la Cultural y Deportiva Leonesa, se ha hecho dueño y señor del centro del campo albinegro, tanto con Johan Plat como con Pablo Hernández. El futbolista salmantino es el cuarto jugador que más minutos acumula de toda la plantilla y “espera seguir siendo una pieza importante”.

En la entrevista concedida a Mediterráneo, Diego Barri analiza su fichaje por el cuadro albinegro, el duro inicio de temporada sin poder ganar en las primeras cinco jornadas, la destitución de Johan Plat y, la pregunta del millón, ¿Puede el Castellón pelear por el play-off?

Las declaraciones de Diego Barri, a continuación.

--- Acababas de conseguir el ascenso a Segunda con la Cultural, ¿qué te hace fichar por el CD Castellón?

Salir de León fue muy difícil porque cuando estás muy a gusto en un club, no quieres salir. Pero es que Castellón me atraía muchísimo. Los había visto jugar porque me gustaba mucho lo que proponían. Creía que a nivel individual podía encajar muy bien en el estilo de juego y que era un paso adelante en mi carrera. Me lo propuse así. Además, me informé del proyecto de Bob y me parecía una pasada. Era una oportunidad muy buena de subirme a este barco tan ilusionante que es el Castellón.

--- Has hablado del proyecto de Haralabos Voulgaris, ¿te ha sorprendido más desde dentro?

Bob tiene las cosas muy claras y esa convicción en los procesos que se están llevando a cabo, te motiva a dar lo mejor de ti. Te hace creer que estas peleando por algo bonito y eso es bueno para todos. Tengo la sensación de que quiero estar aquí y que voy a hacer todo lo posible para seguir creciendo de la mano del club

Diego Barri recibió a Mediterráneo en el SkyFi Castalia / Toni Losas

--- Eres el cuarto futbolista de la plantilla con más minutos, ¿pensabas que ibas a tener esa participación tan rápido?

Cuando vine, no sé si es lo que me esperaba porque en el fútbol no te puedes esperar nada, pero era lo que yo quería y por lo que iba a trabajar. No te puedo decir que me sorprenda porque mi idea era venir al Castellón y ser protagonista e importante. Hasta ahora está siendo así y ojalá que siga siéndolo. Estoy muy contento por el recibimiento de la gente del club y afición.

--- ¿Cómo llevaste la destitución de Johan Plat?

Fue muy duro porque Johan había confiado mucho en mí. Desde el primer momento que llegué tuve una charla con él y creo que los dos conectamos bastante bien. Él confiaba mucho en mí y yo confiaba mucho en él porque creo que es un gran entrenador, aunque no salieran las cosas en las jornadas que estuvo aquí. Su trabajo estaba siendo muy bueno, que es una de las partes del fútbol que no se ven, porque solo se ven los resultados. Pero bueno está claro que, desde que llegó Pablo Hernández, los resultados hablan por sí solos y el equipo está en una dinámica espectacular.

--- Sois los mismos jugadores que en esas primeras jornadas, ¿qué crees que ha podido cambiar?

Cuando hablamos del proceso hay mucha gente que no se lo cree y se piensa que es una patraña. Pero cuando llegas a un equipo y tienes que conjuntar a muchos jugadores nuevos, algunos de ellos no han pisado Segunda División y tienen que adaptarse a nivel de confianza y mentalmente, es muy complicado. Esas primeras jornadas nos costó mucho y, ahora, se ve que el equipo vuela.

Diego Barri junto Pablo Casado, colaborador de Deportes, durante la charla / Toni Losas

--- ¿Qué hizo Pablo Hernández nada más llegar al banquillo? ¿El hecho de haber sido futbolista y que hubiera pasado por situaciones similares, os ayudó?

Pablo lo hizo muy bien cuando llegó, obviamente influye que haya sido futbolista y saber las situaciones que se pueden dar en los vestuarios. Desde el primer día no quiso ser más que nadie, simplemente dijo ‘yo estoy aquí, os voy a ayudar y vamos a intentar que esto funcione’. A nivel de entrenamientos, comenzamos a trabajar de la forma que él quería y las cosas iban saliendo. Cuando él llegó, nos transmitió esa calma y esa confianza en nosotros mismos para que fuéramos solventando las situaciones y que intentáramos sacar el fútbol que tenemos que por una cosa u otra no lo estábamos haciendo. Eso nos ha ido reforzando, no solo individualmente, sino como colectivo, hasta ver el equipo que estamos viendo ahora.

--- Se está viendo que estáis todos enchufados con la aportación del banquillo, ¿eso es vital para poder estar arriba? ¿no?

La gente está sumando una barbaridad. Se está viendo que cuando entra alguien del banquillo, no se nota el cambio o incluso se mejora el equipo. Lo que me hace creer en que este equipo va a aspirar algo grande es como trabaja la gente que está teniendo menos minutos. Ir un día libre a la ciudad deportiva y encontrarte ahí a Ronaldo, Fabrizio y a gente que no está teniendo minutos te hace creer. Sin todo el mundo enchufado, es prácticamente imposible.

--- Para entender el gran momento de forma en el que estáis, hay que hablar del triunfo ante el Málaga, ¿fue un punto de inflexión?

Fue así. Es verdad que el ambiente estaba un poco enrarecido, además no fue el mejor partido del equipo. El factor mental influye una barbaridad. Solo hay que ver el equipo ahora mismo, somos los mismos jugadores, es verdad que habiendo pasado todos por un proceso. Ese día teníamos todos una tensión, porque pensábamos que teníamos que ganar sí o sí ese partido. Veías que pasaban los minutos e ibas perdiendo, pero el equipo siguió creyendo, generando ocasiones de gol y al final tuvimos esos dos chispazos. No hay nada más bonito en el fútbol que ganar en el descuento.

--- ¿Podemos decir que estás en tu mejor momento?

A principio de temporada tenía muchas ganas de volver a Segunda División, me presionaba demasiado y no se vio el jugador que firmo el Castellón. Ahora, en estos últimos partidos, sí creo que se está viendo. Estoy mucho más suelto y se me nota que disfruto jugando porque es un equipo en el que realmente cuando las cosas van bien, como están yendo ahora, se disfruta mucho.

--- Eso te iba a comentar, para un futbolista lo prioritario es ganar partidos, pero ¿imagino que ganar como juega este equipo es un disfrute? ¿no?

Tiene muchísimo mérito. A veces la gente se pone nerviosa porque tomamos muchos riesgos en algunas situaciones y eso hay que saber gestionarlo, pero nunca he estado en un equipo que sea capaz de generar tanto con ese nivel de calidad individual que tenemos. La calidad ofensiva que tenemos es brutal. No he tenido a compañeros que sean capaces de generar las jugadas que nosotros estamos generando. Si desde fuera se disfruta, imagínate desde dentro. Es un lujo.

Barri abraza a Mabil tras un gol, durante el Castellón-Real Sociedad B. / KMY ROS

--- La gente está disfrutando mucho con vosotros. Te habían hablado bien de la afición del Castellón, pero ¿te ha sorprendido?

Ha superado las expectativas que tenía. Nunca había jugado en este campo y hasta que no lo vives, no sabes lo que es realmente y como siente la gente de Castelló el fútbol. Es una gozada jugar aquí cada dos semanas. Solo al saltar al campo con el himno, estás con una motivación que te entran ganas de que empiece el partido, comerte el césped y darles alegrías. Los desplazamientos, ¿qué te voy a decir? Vayamos donde vayamos hay gente del Castellón. Yo siempre pienso ‘pero ¿cómo va a venir gente a tantos kilómetros de distancia?’. Y luego la grada visitante está prácticamente llena, eso no lo ves cuando juegan otros equipos aquí en el SkyFi Castalia. Hay que darle mérito y saber que nos debemos a ellos y que, en todo momento, lo que no se puede negociar es dejarse todo cada vez que juegas porque esta gente se lo merece.

--- ¿Qué valoración haces de lo que llevamos de temporada?

El titular que te puedo dar es: Estamos en el camino correcto. El equipo está trabajando en lo que queremos y nos están saliendo las cosas que estamos trabajando. Ahora, tenemos esa pizca de suerte que hace que los resultados lleguen y que tenemos que intentar alargar, porque eso es lo complicado del fútbol. Tenemos capacidad para ello y nos estamos demostrando que realmente tenemos capacidad para pelear por todo. Obviamente, manteniendo la humildad y sabiendo todo lo que nos ha llevado hasta aquí. Pero debemos ser ambiciosos y no renunciar a nada.

--- Te tengo que hacer la pregunta, ¿se sueña con un ascenso?

Dentro del vestuario nunca hemos hablado de un objetivo. El objetivo del equipo es ganar el próximo partido. Si me preguntas a mí, individualmente, yo te podría hablar del tópico de conseguir 50 puntos, pero no me lo creo. A día de hoy creo que con lo que está demostrando este equipo es momento de ser ambicioso. Estamos demostrando en estas últimas jornadas que no somos menos que nadie y que tenemos potencial, por lo que se está viendo en el césped, para ser uno de los mejores equipos de la liga. Es el momento de ir a por ello.

Diego Barri conduce el esférico / Erik Pradas

--- ¿Qué valoración personal haces de 2025?

Ha sido sin duda el mejor año de mi vida. Ojalá que se mejore el 2026, pero estoy muy contento por todo lo que he conseguido este 2025. Lleva mucho trabajo detrás y mucha gente que tengo a mi alrededor a los que agradecerles todo lo que me aportan. Entre todos lo hemos ido sacando y todo ha salido muy bien este año. Ahora no hay que bajar un pelo para que el próximo año poder superarlo.

--- Eso te iba a preguntar para acabar, ¿qué le pide Diego Barri a 2026?

Le pido a nivel físico que todo siga igual que me siento de lujo, que no haya ningún tipo de lesión y pueda seguir jugando cada fin de semana. A nivel colectivo, obviamente, que sigamos ganando partidos, que continúe la racha y, si hay algún tropiezo, que sepamos reponernos rápidamente para que a final de temporada nos veamos lo más alto posible que es donde queremos estar. Ojalá poder darle alguna alegría a la afición y poder hacer algo histórico aquí en Castelló.