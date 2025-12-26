El hermano de Jeremy Mellot, el primer 'fichaje' de invierno del CD Castellón

El primer fichaje de invierno ha llegado en el CD Castellón de un modo un tanto peculiar. El club albinegro ha anunciado la incorporación de Tony Desrée, hermano de Jeremy Mellot. Jugará para el Castellón, pero no sobre el césped, sino en el ámbito de los e-sports.

Apodado Magicien, nacido en Francia en 2004, Tony Desrée es jugador internacional y afrontará esta temporada su debut oficial en la competición, tras haber demostrado un alto nivel competitivo en distintos encuentros amistosos frente a clubes participantes en LALIGA FC Pro y equipos internacionales.

El vínculo

Además, Tony Desrée mantiene un vínculo especial con el CD Castellón, ya que es hermano de Mellot, jugador de la primera plantilla del conjunto albinegro, lo que refuerza todavía más su identificación con el club y sus valores.

Mellot, el más utilizado

Cabe recordar que el lateral francés del CD Castellón, Jeremy Mellot, ha completado la totalidad de los minutos de las 19 jornadas que transcurren de la Liga Hypermotion.

Mellot, que llegó libre este verano tras terminar su periplo en el CD Tenerife, es el único jugador que ha jugado los 90 minutos de cada partido, siendo imprescindible tanto para Johan Plat como para Pablo Hernández, los dos técnicos de esta campaña. Eso sí, Mellot está a solo una tarjeta amarilla de perderse el siguiente partido liguero al haber visto cuatro cartulinas y, por tanto, está apercibido de sanción.