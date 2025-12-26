Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en CastellónLluvia en CastellónBares CastellónAgenda fin de semanaProgramación Navidad
instagramlinkedin

El hermano de Jeremy Mellot, el primer 'fichaje' de invierno del CD Castellón

El club orellut anuncia la incorporación de Tony Desrée, conocido en el panorama competitivo como Magicien, quien representará a la entidad albinegra en LALIGA FC Pro 26

Tony Desreé, hermano de Jeremy Mellot, posa con la albinegra en el SkyFi Castalia.

Tony Desreé, hermano de Jeremy Mellot, posa con la albinegra en el SkyFi Castalia. / CD Castellón

David Oliver

Castellón

El primer fichaje de invierno ha llegado en el CD Castellón de un modo un tanto peculiar. El club albinegro ha anunciado la incorporación de Tony Desrée, hermano de Jeremy Mellot. Jugará para el Castellón, pero no sobre el césped, sino en el ámbito de los e-sports.

Apodado Magicien, nacido en Francia en 2004, Tony Desrée es jugador internacional y afrontará esta temporada su debut oficial en la competición, tras haber demostrado un alto nivel competitivo en distintos encuentros amistosos frente a clubes participantes en LALIGA FC Pro y equipos internacionales.

El vínculo

Además, Tony Desrée mantiene un vínculo especial con el CD Castellón, ya que es hermano de Mellot, jugador de la primera plantilla del conjunto albinegro, lo que refuerza todavía más su identificación con el club y sus valores.

Mellot, el más utilizado

Cabe recordar que el lateral francés del CD Castellón, Jeremy Mellot, ha completado la totalidad de los minutos de las 19 jornadas que transcurren de la Liga Hypermotion.

Noticias relacionadas y más

Mellot, que llegó libre este verano tras terminar su periplo en el CD Tenerife, es el único jugador que ha jugado los 90 minutos de cada partido, siendo imprescindible tanto para Johan Plat como para Pablo Hernández, los dos técnicos de esta campaña. Eso sí, Mellot está a solo una tarjeta amarilla de perderse el siguiente partido liguero al haber visto cuatro cartulinas y, por tanto, está apercibido de sanción.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
  2. El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
  3. Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
  4. El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
  5. Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
  6. Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
  7. Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera
  8. Directo | Castellón-Mirandés: todos pendientes de las lluvias

El hermano de Jeremy Mellot, el primer 'fichaje' de invierno del CD Castellón

El hermano de Jeremy Mellot, el primer 'fichaje' de invierno del CD Castellón

Informe | El 2025 del CD Castellón, en números

Informe | El 2025 del CD Castellón, en números

Diego Barri, sobre el techo del CD Castellón: "Tenemos potencial para ser uno de los mejores equipos de la liga"

La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División

La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División

El balance del 2025 del CD Castellón: Un año para la memoria y un 2026 para soñar a lo grande

El balance del 2025 del CD Castellón: Un año para la memoria y un 2026 para soñar a lo grande

Si eres del CD Castellón esto te interesa: ¡el martes 30 de diciembre entrenamiento de puertas abiertas en el SkyFi Castalia!

Si eres del CD Castellón esto te interesa: ¡el martes 30 de diciembre entrenamiento de puertas abiertas en el SkyFi Castalia!

El capitán del CD Castellón Alberto Jiménez avisa de que van a ir con todo en 2026: "Esto es largo y vamos a dar guerra"

El capitán del CD Castellón Alberto Jiménez avisa de que van a ir con todo en 2026: "Esto es largo y vamos a dar guerra"

¡El CTA reconoce el nuevo grave error de Rubén Ávalos!: "La intervención del VAR fue incorrecta y el gol del Castellón debió concederse"

¡El CTA reconoce el nuevo grave error de Rubén Ávalos!: "La intervención del VAR fue incorrecta y el gol del Castellón debió concederse"
Tracking Pixel Contents