¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera
El club lanza de nuevo el Carnet Albinegre
Entre sus ventajas, opción preferencial a conseguir un abono la temporada que viene
El pasado verano, el CD Castellón volvió a agotar todos los abonos disponibles. Poseer uno de los 13.700 abonos que saca a la venta el club es casi un privilegio para la afición albinegra. Por ello, en los últimos años ha habido lista de espera.
Para los interesados en conseguir un abono para la próxima temporada 2026/27, el Castellón ha lanzado de nuevo el Carnet Albinegre. Los poseedores podrán optar a un abono en el SkyFi Castalia, siempre y cuando haya disponibilidad. En todo caso, con el Carnet Albinegre se aseguran acceder a descuentos exclusivos en entradas. Su tramitación será exclusivamente on line, tanto renovaciones como altas.
Estas son las características del Carnet Albinegre:
-Preferencia para adquirir abono la próxima temporada siempre que haya disponibilidad
-Número de aficionado y acumulación de antigüedad
-Newsletter
-Acceso a las entradas para los partidos fuera de casa
-Descuento en compra de una entrada por partido (excepto zonas VIP y grada de animación)
-Prioridad en la compra de entradas para los encuentros a disputar SkyFi Castalia en la actual temporada 25/26
-Acceso a la reserva de la foto con el once inicial de menores de 4 a 12 años titulares del Carnet Albinegre
-El registro marcará el orden para completar el alta y de esta forma conseguir los números más bajos que darán acceso preferente a las altas de la próxima temporada (en caso de haber localidades disponibles).
El Baby Albinegre, destinado para los nacidos entre 2023 y 2026:
-Preferencia para adquirir abono la próxima temporada, si en dicha temporada cumple los 4 años siempre que haya disponibilidad.
-Mientras tenga de 0 a 3 años, los menores no podrán ser abonados y deberán renovar el Carnet Albinegre hasta que llegue el año en que cumplan 4 años (por normativa de LaLiga).
-Para poder acceder a los partidos en el SkyFi Castalia deberán retirar una invitación.
-Acceso a las entradas para los partidos fuera de casa
Más información
Asimismo, el club señala que para más información puede contactar con abonados@cdcastellon.com. Recuerde que el proceso de renovaciones está vigente hasta el día 4 de enero, a partir de ese día y en función de la disponibilidad, se abrirán nuevas plazas.
Suscríbete para seguir leyendo
- El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
- El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
- Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
- El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
- Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
- La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
- Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
- Pablo Hernández, después del triunfo ante Las Palmas: 'Podemos ganar a cualquiera