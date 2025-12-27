¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera

El pasado verano, el CD Castellón volvió a agotar todos los abonos disponibles. Poseer uno de los 13.700 abonos que saca a la venta el club es casi un privilegio para la afición albinegra. Por ello, en los últimos años ha habido lista de espera.

Para los interesados en conseguir un abono para la próxima temporada 2026/27, el Castellón ha lanzado de nuevo el Carnet Albinegre. Los poseedores podrán optar a un abono en el SkyFi Castalia, siempre y cuando haya disponibilidad. En todo caso, con el Carnet Albinegre se aseguran acceder a descuentos exclusivos en entradas. Su tramitación será exclusivamente on line, tanto renovaciones como altas.

Estas son las características del Carnet Albinegre:

-Preferencia para adquirir abono la próxima temporada siempre que haya disponibilidad

-Número de aficionado y acumulación de antigüedad

-Newsletter

-Acceso a las entradas para los partidos fuera de casa

-Descuento en compra de una entrada por partido (excepto zonas VIP y grada de animación)

-Prioridad en la compra de entradas para los encuentros a disputar SkyFi Castalia en la actual temporada 25/26

-Acceso a la reserva de la foto con el once inicial de menores de 4 a 12 años titulares del Carnet Albinegre

-El registro marcará el orden para completar el alta y de esta forma conseguir los números más bajos que darán acceso preferente a las altas de la próxima temporada (en caso de haber localidades disponibles).

Jugadores del Castellón calentando en el SkyFi Castalia / KMY ROS

El Baby Albinegre, destinado para los nacidos entre 2023 y 2026:

-Preferencia para adquirir abono la próxima temporada, si en dicha temporada cumple los 4 años siempre que haya disponibilidad.

-Mientras tenga de 0 a 3 años, los menores no podrán ser abonados y deberán renovar el Carnet Albinegre hasta que llegue el año en que cumplan 4 años (por normativa de LaLiga).

-Para poder acceder a los partidos en el SkyFi Castalia deberán retirar una invitación.

-Acceso a las entradas para los partidos fuera de casa

Más información

Asimismo, el club señala que para más información puede contactar con abonados@cdcastellon.com. Recuerde que el proceso de renovaciones está vigente hasta el día 4 de enero, a partir de ese día y en función de la disponibilidad, se abrirán nuevas plazas.