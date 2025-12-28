¿Qué dos jugadores del CD Castellón están en el top-5 de recuperaciones en LaLiga Hypermotion?
Una estadística que destaca la gran primera vuelta de varios futbolistas del conjunto albinegro
El top-5 de los futbolistas de Segunda División que más balones están recuperando esta temporada visten de albinegro. Son dos de los grandes pesos pesados del CD Castellón esta temporada por la experiencia que tienen. Se trata del lateral diestro francés Jeremy Mellot y el defensa central Alberto Jiménez. Ambos llevan recuperados 29 balones cada uno de ellos.
La palma en esta faceta de recuperar balones cuando están en posesión del rival se la lleva Miguel Atienza (Real Burgos), con 48, seguido por Enrique Clemente (Las Palmas), con 31 recuperaciones. Luego aparecen Mellot y Alberto.
Por otra parte, Jeremy Mellot también despunta como uno de los futbolistas que más pases da (963). En estos momentos ocupa el tercer puesto en esta faceta. Dos futbolistas que están realizando una grandísima temporada y son fijos para Pablo Hernández, aportando esa veteranía necesaria y siendo vitales en la mejoría que ha experimentado el conjunto albinegro en defensa durante este curso, ya que la pasada campaña era un equipo más roto y con problemas defensivos.
