El mercado de invierno, una ventana muy fructífera para el Castellón desde la llegada de Voulgaris

Está a la vuelta de la esquina el mercado de invierno 2026, una ventaja que muchos equipos esperan con recelo para reforzar sus plantillas y mejorar en determinadas posiciones que no fueron lo suficientemente bien cubiertas en verano, o directamente porque se equivocaron a la hora de fichar. El CD Castellón, desde la llegada del custodio del club, Haralabos Voulgaris, ha destacado por acudir al mercado para potenciar la plantilla. Habrá de tiempo desde el 2 de enero hasta el 2 de febrero. Y la pregunta que se hace la afición está clara: ¿Qué puede o debe fichar el CD Castellón?

Según adelantó Mediterráneo, el portero iraní Amir Abedzadeh estaría dispuesto a salir en busca de más oportunidades. Por otro lado, delantero norteamericano Nick Markanich también podría abandonar la disciplina del CD Castellón. El primero ha jugado cuatro de los 19 partidos posibles (más el encuentro de Copa del Rey), y el segundo solo acumuló 262 minutos en los 12 partidos disputados hasta la fecha.

Si estos jugadores se marchan, el club tendrá que buscar recambios. Y, a parte, no se descarta que se intente reforzar otras líneas porque el nivel en la Segunda División subirá en esta segunda vuelta del campeonato liguero porque los equipos de la zona alta se reforzarán para mejorar y los que están en la zona baja harán lo mismo para no darse de bruces con la Primera Federación. Así que se esperarán 31 días de mucho trajín.

Otros mercados de invierno

En enero de 2025 el CD Castellón realizó seis incorporaciones, de los cuales finalizada la pasada temporada 2024/25 solo siguen dos: el norteamericano Nick Markanich y Mabil, que llegó libre tras concluir el mercado. El resto no siguió: Gio Zarfino, Milos Jojic, Mamadou Traoré y Juan Escobar. Entre ellos más los que empezaron la temporada, el Castellón alcanzó el objetivo del inicio de la campaña: la permanencia.

También fue animoso el mercado de invierno de 2024 con cuatro incorporaciones: el delantero Douglas Aurelio y el extremo ruso Nikita Iosifov. Además, llegaron libres el delantero Lars Veldwijk y el centrocampista Albert Lottin.

El CD Castellón presentaba un señor equipo, con Dick Schreuder al frente de la nave albinegra. Marcó diferencias en el grupo II de Primera Federación. Se optó por fichar a estos futbolistas y el conjunto castellonense presentaba un bloque muy fiable que al final de temporada logró ascender al fútbol profesional, aunque perdiera en la final de campeones ante un Deportivo que también subió a Segunda por la vía rápida.

Mientras que en la ventana de fichajes de enero de 2023, en la primera temporada con Voulgaris como máximo dirigente, el club cerró cinco incorporaciones con Adri Fuentes, Borja Granero, Roland Baas, Israel Suero y a falta de cuatro minutos para cerrarse el plazo (23.56 horas) anunciaron la llegada del goleador Jesús de Miguel, pagando traspaso al Unionistas de Salamanca por sus servicios. En esa media temporada firmó seis goles. El equipo de Albert Rudé no logró el ascenso tras perder la final por el ascenso a Segunda frente al Alcorcón. De estos cinco, Israel Suero aún está en el CD Castellón y es un futbolista eléctrico, ofensivo y con gol.