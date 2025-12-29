La agenda de la semana de despedida de 2025 para el CD Castellón

Las vacaciones han finalizado para la familia del CD Castellón. Después de siete días libres, la plantilla regresará esta tarde a la rutina con la intención de darle continuidad a los dos últimos meses de competición donde el cuadro orellut se logró establecer en los puestos de play-off. La primera prueba será el próximo sábado 3 de enero a las 16:15 horas en el SkyFi Castalia ante la SD Huesca en la penúltima jornada de la primera vuelta.

El conjunto albinegro vuelve esta misma tarde a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Globenergy para preparar el primer partido del año contra la SD Huesca el próximo sábado 3 de enero a las 16:15 horas en el SkyFi Castalia.

El CD Castellón ha habilitado la opción de obtener un Carnet Albinegre, pensado para quienes deseen optar a un abono la próxima temporada 2026/2027, en caso de que se habiliten nuevas altas, o, de no ser así, acceder a descuentos exclusivos en entradas para poder seguir animando al Club. Su tramitación será exclusivamente online, tanto renovaciones como altas. Además, el registro marcará el orden para completar el alta y de esta forma conseguir los números más bajos y, por tanto, un acceso preferente a las altas de la próxima temporada 26/27.

El cuadro orellut permitirá a sus aficionados acudir mañana día 30 de diciembre al SkyFi Castalia para presenciar un entrenamiento a puertas abiertas de su equipo. La sesión de entrenamiento comenzará a las 10:30 horas, con apertura de puertas a las 10:00 horas. El acceso será libre y gratuito para todos los aficionados, hasta completar aforo, y se realizará por el parking de tribuna del templo albinegro. Desde el club invitan a toda la familia albinegra a acudir al estadio y vivir de cerca el trabajo del primer equipo en un ambiente festivo y cercano, en unas fechas muy especiales para los niños y niñas, que podrán animar, ver de cerca a los jugadores y empaparse del sentimiento orellut

El jugador albinegro no participó en el empate de su selección, RD Congo, frente a Senegal en la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa África. Ahora mismo, su combinado nacional está empatado a cuatro puntos con Senegal, pero a falta de una jornada en la que se van a enfrentar a Botsuana el próximo martes a las 20:00 horas.