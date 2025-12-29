¿Cómo ha empezado el Castellón a preparar su primer partido del 2026?

El CD Castellón ha puesto este lunes fin a sus vacaciones navideñas, que inició después de la derrota, el domingo de la semana anterior, en Cádiz.

Pablo Hernández, recuperado de sus problemas de salud, dirigió esta primera toma de contacto en la Ciudad Deportiva Globenergy, trasladándose esta mañana de Borriol al Estadio SkyFi Castalia, donde, a partir de las 10.30 horas, los orelluts se ejercitarán ante la presencia de centenares de aficionados, en una sesión de puertas abiertas, aprovechando las vacaciones navideñas y la despedida de este periodo de lluvias.

La apertura del recinto será a las 10.00 horas, accediéndose desde el aparcamiento de tribuna (hasta llenar el aforo acotado en el coliseo albinegro).

Pendientes de...

En lo deportivo, el nombre de Adam Jakobsen entra la atención, ya que el delantero danés no ha participado en las últimas cuatro jornadas debido a unos problemas musculares, siendo su última aparición el 22 de noviembre, en Andorra.

Juan Francisco de la Ossa / Toni Losas

Además, es muy poco probable que este sábado, a las 16.15 horas frente al Huesca en el SkyFi Castalia, esté disponible Brian Cipenga, pues la selección del extremo congoleño tiene muchas opciones de clasificarse para los octavos de final de la Copa de África en Marruecos, ronda eliminatoria prevista entre el 3 y el 6 de enero.