Lucas Pérez, de 'tentado' por Voulgaris a ser un posible rival del Castellón

A principios del mes de septiembre, ya cerrado el mercado de verano, el Periódico Mediterráneo publicaba el interés del CD Castellón en Lucas Pérez, destacado atacante gallego que se había quedado sin equipo. Ahora, casi cuatro meses después, del delantero se incorpora a un posible rival de los albinegros en LaLiga Hypermotion.

En una publicación que recogía Enrique Ballester, el presidente, custodio y propietario de la entidad albinegra hablaba de una «oferta sólida» por Lucas Pérez, de 37 años.

«Al contrario de lo que se ha publicado, hemos hablado con Lucas Pérez varias veces», explicaba, a finales de verano, el presidente albinegro en una entrevista con este medio. «Es una posibilidad, pero al final tiene muchas opciones. Hemos presentado argumentos convincentes y una oferta sólida, y si decide venir, estaríamos encantados», añadía a este respecto Bob. «Como saben, soy su fan desde hace mucho tiempo y le he expresado públicamente mi admiración desde que regresó al Deportivo», puntualizaba el presidente.

El comunicado

La entidad pepinera ya ha difundido a través de las redes sociales imágenes del jugador con ropa de entrenamiento y junto al resto de sus compañeros, si bien no se ha pronunciado de momento acerca de la intención o no de ficharle para el 2026, que los blanquiazules afrontarán en puestos de descenso con 20 puntos.

Pérez disfrutó de su última experiencia profesional en el PSV Eindhoven neerlandés, el cual dejó el pasado mes de julio tras haber llegado en febrero, también libre, después de acabarse su vínculo con el Deportivo de la Coruña, al que ayudó a regresar a LaLiga Hypermotion.

En España ha jugado igualmente en las filas del Cádiz, del Elche, del Alavés o del Rayo Vallecano; y suma en su currículo experiencias en clubs extranjeros como el Karpaty Lviv y el Dinamo de Kiev ucranianos; el PAOK de Salónica griego; o el Arsenal y el West Ham ingleses.

Regreso por sorpresa

Lucas Pérez, esa vieja aspiración de Voulgaris, se ha incorporado a los entrenamientos del Leganés. El club madrileño matiza que el atacante gallego, que forma parte del llamado mercado de agentes libres, «estará a prueba de forma indefinida con el conjunto pepinero, formando parte de las sesiones de entrenamiento del primer equipo», dirigido, desde la destitución del exjugador albinegro Paco López el 5 de diciembre, por Igor Oca, ratificado la semana pasada una vez ascendió desde el filial del propio Leganés.