Las razones de la ampliación de contrato de Mabil con el Castellón hasta 2028

El mercado de invierno no ha alzado todavía su telón pero el CD Castellón ya ha realizado su primer movimiento estratégico: la ampliación del contrato de Awer Mabil hasta el 30 de junio del 2028, dos campañas más de lo que había firmado el pasado mes de enero, en su aterrizaje en el SkyFi Castalia.

Nacido en Kenia pero con pasaporte con Sudán del Sur y Australia (con cuya selección absoluta ha marcado nueve goles en 35 apariciones internacionales) se incorporó, como agente libre, al término del pasado mercado invernal, después de una temporada y media en el fútbol suizo (Grasshoppers).

Porque si algo destaca en su carrera, es la de países en los que ha jugado (Australia, Dinamarca, Portugal, Turquía, República Checa...). También España, con cinco encuentros con el Cádiz, entonces en la máxima categoría. Ha ganado ligas en Dinamarca y Chequia; y una copa en el país nórdico también.

Además, cuenta con experiencia en la Europa League y la Champions, siendo mundialista en Qatar 2022.

El polivalente jugador de ataque suma 30 encuentros con el Castellón, en los que ha marcado un gol (esta temporada, en el 5-4 a la Real Sociedad B) y repartidas la nada despreciable cifra de nueve asistencias (tres en este curso).

A más

Como tantos futbolistas, Mabil ha encontrado su mejor rendimiento con Pablo Hernández, que le ha convertido en titular indiscutible: ha disputado la totalidad de los minutos en las últimas siete jornadas, a excepción de 11 en la visita al Deportivo y los cuatro últimos en el Nuevo Mirandilla.

En resumen, son 1.130 minutos repartidos en 15 de las 19 jornadas (más 85 en la Copa del Rey), con un tanto, tres asistencias y otras tantas cartulinas amarillas.

Awer Mabil, en el 1-3 frente al Andorra. / LaLiga

Razones

De ahí que, con 30 años cumplidos en septiembre, el club haya respaldado las prestaciones, el compromiso y la ascendencia del extremo con una nueva vinculación hasta el 2028, cuando inicialmente había firmado hasta la conclusión del actual ejercicio.

«El tiempo va muy rápido: firmé año y medio y solo queda medio», afirmó semanas atrás. «Estoy feliz y, para mí, es tiempo de estar centrado en el equipo y luego veremos qué pasa», matizó. «El club está contento conmigo, así me lo ha hecho saber; y los fans creo que también están disfrutando», comentó al ser preguntado, precisamente, por una eventual renovación, plasmada ahora.

«Para ser honesto, no he encontrado mi nivel top al que quiero estar, pero estoy en un buen momento», dijo. Ahora tiene tiempo y tranquilidad para alcanzarlo.

Las palabras de Voulgaris

El presidente del CD Castellón, Haralabos Voulgaris, expresó su satisfacción por este acuerdo: «Estamos muy contentos de poder seguir contando con Mabil en nuestro proyecto a largo plazo. Su aportación al equipo ha sido muy importante y su impacto va más allá de los números. Es un jugador comprometido, con talento y ambición. Creemos que todavía tiene margen para seguir creciendo con nosotros».