Romain Matthys, el portero que ha hecho olvidar a Crettaz en el CD Castellón

Uno de los jugadores que ha callado más voces desde que comenzó la temporada es el guardameta belga Romain Matthys. Llegó el pasado verano para cubrir un reto muy importante en el CD Castellón como era suplir el hueco que dejó el argentino Gonzalo Crettaz que, posiblemente, la pasada temporada 2024/25 fue una de las piezas más importantes de la escuadra castellonense, por cómo se amoldó al sistema a la holandesa tanto con Dick Schreuder como con Johan Plat. Su gran trabajo le valió para ser fichado por el propio Dick Schreuder para su actual proyecto deportivo con el NEC Nijmegen, en la Eredivisie (máxima categoría en Países Bajos).

Igual que hizo en CD Castellón, Crettaz lo está jugando todo: 17 jornadas disputados, 17 partidos jugados, acumulando los 1.530 minutos posibles, con 43 goles recibidos. Su equipo es cuarto en la liga, paro está a 17 puntos del líder PSV. Sin lugar a duda un grandísimo portero que dejó huella en la capital de la Plana con esas dos maravillosas temporadas (con un ascenso a Segunda) y aquel penalti parado en Murcia que selló el retorno a Segunda.

Este verano, la exigente tarea de hacer olvidar a Gonzalo Crettaz se la encomendaron a Romain Matthys (Seraing, Bélgica, 10 de julio de 1998). Aterrizó en Castellón procedente del MVV Maastricht, de la Eerste Divisie (Segunda División de los Países Bajos), donde estaba destacando por sus grandes actuaciones.

El belga Matthys conversa con el nigeriano Mamah antes de un entrenamiento en la ciudad deportiva Globeenergy. / KMY ROS

Rápida adaptación

Lo cierto es que el arquero belga no tardó mucho en convencer a la afición albinegra. En pretemporada, de inicio, hizo sembrar alguna duda, pero después con el paso de los partidos y la adaptación a su nuevo equipo se fueron disipando esas dudas iniciales. Se ha afianzado en la portería y ha disputado 15 de los 19 partidos posibles (los otros cuatro los jugó Abedzadeh Amir). Tiene los mismos mecanismos que Gonzalo Crettaz; ha mejorado mucho jugando con el pie y alejado de su portería. El estilo de juego del Castellón al portero le requiere mucha concentración y atención. Sin duda, un acierto del departamento de reclutamiento del club.

Buenos registros

A pesar de que se tachaba al Castellón de ser un equipo que encajaba muchos goles, esta tendencia ha cambiado y esta temporada está defendiendo con más orden en partidos que han dejado de ser idas y vueltas constantes.

Por ello, Matthys va escalando puestos en la clasificación de los porteros menos batidos: es el noveno ahora mismo: 17 goles en 15 partidos (1,13 por encuentro).

De los 17, 15 fueron dentro del área y dos desde la larga distancia. Además, ha realizado 32 paradas y en cuatro encuentros ha mantenido su portería a cero. Otro dato significante es que juega muy adelantado y ha realizado 486 pases (330 fueron acertados). Matthys, un seguro de vida para un Castellón que vuela en Liga.