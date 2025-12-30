El CD Castellón potencia la ilusión del albinegrismo en el entrenamiento a puertas abiertas

Con el equipo instalado en zona de promoción de ascenso, la Navidad de la temporada 2025/26 está siendo la Navidad de la ilusión en torno al CD Castellón. La afición observa feliz el crecimiento de la institución, que atraviesa el mejor momento en décadas. Este idóneo estado de ánimo recibió este martes una inyección extra con motivo del entrenamiento a puertas abiertas.

Por primera vez en la temporada, el club que preside Bob Voulgaris permitió a sus aficionados presenciar un entrenamiento en vivo. Era la jornada perfecta: sin obligaciones escolares por las vacaciones navideñas y con el sol suavizando el frío en la matinal del SkyFi Castalia. Más de 800 aficionados se dieron cita en el estadio, con mayoría de familias, para ver desde cerca a sus ídolos.

Pablo, aclamado

Después del cólico de riñón que sufrió en semanas recientes, y que imposibilitó su presencia en el último partido en Cádiz, Pablo Hernández dirigió el entrenamiento con normalidad y fue aclamado por la afición albinegra. Pablo disfrutó sobre el césped y anduvo acompañado por uno de sus hijos.

Antes de iniciar el trabajo, hubo varios momentos distendidos. Por ejemplo, se realizaron dos pasillos: uno para Awer Mabil por su renovación y otro para Nick Markanich por su reciente cumpleaños.

El entrenamiento del CD Castellón, desde una visión privilegiada. / Erik Pradas

La parte favorita del entrenamiento, o al menos la más celebrada por los aficionados presentes en la grada de tribuna baja, llegó en el tramo final de la sesión, con varios partiditos rápidos.

Autógrafos, fotografías, etc.

Lo cierto es que la expectación fue alta. Antes de que se abrieran las puertas, hubo colas en los accesos con centenares de personas. Los albinegros tuvieron después recompensa. Tras el entrenamiento, los futbolistas atendieron a los aficionados y firmaron autógrafos, compartieron impresiones y se realizaron fotografías con los fans.

Visita al campus

Dos jugadores, además, tuvieron doble sesión de autógrafos. Salva Ruiz y Beñat Gerenabarrena acudieron, después del entrenamiento en el SkyFi Castalia, a las instalaciones de Gaetà Huguet. Allí atendieron a los participantes en el campus de Navidad que organiza la Fundación junto a Endeka Sports.

En este caso, firmaron botas, camisetas, pantalones... De todo. También, como ocurriera en la cita previa en el estadio, el álbum de cromos de la Segunda División.

Cabe apuntar que en estas fechas también son habituales las visitas a las plantas pediátricas de los hospitales, donde no faltarán de nuevo los jugadores orelluts.

El Huesca, también

El próximo rival del CD Castellón, la SD Huesca, también celebró sesión de puertas abiertas. En su caso, en lugar del sol apareció la niebla. Unos 300 aficionados, según reportan los medios oscenses, acudieron a presenciar el entrenamiento en el campo de El Alcoraz.