Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorpresa en MorellaCaso VillamanínPrimitiva en CastellónComprar viviendaCuna de la cerámicaQuiosco MilotxaTaller mecánico ilegal
instagramlinkedin

Cipenga participa en la goleada de la República Democrática del Congo y tampoco estará en el Castellón-Huesca

Los Leopardos doblegan a Botsuana por 3-0 y pasan segundos de su grupo en la Copa de África de Marruecos

El calentamiento de la República Democrática del Congo en Rabat.

El calentamiento de la República Democrática del Congo en Rabat. / FECOFA RDC CONGO

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

El CD Castellón tampoco podrá contra con Brian Cipenga, este sábado frente a la SD Huesca en el SkyFi Castalia (16.15 horas), después de que la República Democrática del Congo haya avanzado a los octavos de final de la Copa de África, que se celebra en Marruecos. Una ronda eliminatoria que se desarrollará entre los días 3 y 6 de enero.

El rival será Argelia, el 6 de enero del 2026, a las 17.00 horas, en el Estadio Moulay Hassan de Rabat.

El extremo albinegro salió en el minuto 88 del 3-0 frente a Botsuana, en un encuentro con numerosas variaciones introducidas por Sébastien Desabre, el seleccionador francés de los Leopardos. El 16 del Castellón agotó el cupo de cambios al entrar por Ibrahim Mayele, delantero centro que milita en el Pyramids de Egipto. Le dio tiempo a que le hicieran una falta y a tocar cinco veces la pelota.

El grupo D

Congo pasa como segunda, empatada a siete puntos con Senegal, con la que el sábado había firmado tablas (1-1) y por encima de Benín, a la que había derrotado por 1-0, con siete minutos de Cipenga, el martes anterior.

Galería | Búscate en el entrenamiento a puertas abiertas del CD Castellón

Galería | Búscate en el entrenamiento a puertas abiertas del CD Castellón

Ver galería

Galería | Búscate en el entrenamiento a puertas abiertas del CD Castellón / Erik Pradas / Erik Pradas

De hecho, solo la diferencia de dos goles da el liderato al combinado de Pape Gueye, jugador del Villarreal CF, inédito en el 2-0 contra Benín.

La pequeña crónica

Los Leopardos no tuvieron demasiados problemas en doblegar a la cenicienta del grupo D.

Noticias relacionadas y más

A la media hora, Nathanaël Mbuku abría el marcador en el estadio Al Medina de Rabat. Y cuando el descanso se asomaba, Gaël Kakuta dio más tranquilidad al transformar el penalti provocado por Meschack Elia. Al 60’, Kakuta firmó el doblete.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
  2. El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
  3. Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
  4. El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
  5. Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
  6. La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
  7. Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
  8. ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera

Cipenga participa en la goleada de la República Democrática del Congo y tampoco estará en el Castellón-Huesca

Cipenga participa en la goleada de la República Democrática del Congo y tampoco estará en el Castellón-Huesca

El CD Castellón potencia la ilusión del albinegrismo en el entrenamiento a puertas abiertas

El CD Castellón potencia la ilusión del albinegrismo en el entrenamiento a puertas abiertas

Galería | Búscate en el entrenamiento a puertas abiertas del CD Castellón

Las tres interrogantes de Cipenga para 2026: Copa de África, Mundial y su futuro en el Castellón

Las tres interrogantes de Cipenga para 2026: Copa de África, Mundial y su futuro en el Castellón

Las razones de la ampliación de contrato de Mabil con el Castellón hasta 2028

Las razones de la ampliación de contrato de Mabil con el Castellón hasta 2028

¿Cómo ha empezado el Castellón a preparar su primer partido del 2026?

¿Cómo ha empezado el Castellón a preparar su primer partido del 2026?

Lucas Pérez, de 'tentado' por Voulgaris a ser un posible rival del Castellón

Lucas Pérez, de 'tentado' por Voulgaris a ser un posible rival del Castellón

La agenda de la semana de despedida de 2025 para el CD Castellón

La agenda de la semana de despedida de 2025 para el CD Castellón
Tracking Pixel Contents