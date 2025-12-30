Cipenga participa en la goleada de la República Democrática del Congo y tampoco estará en el Castellón-Huesca

El CD Castellón tampoco podrá contra con Brian Cipenga, este sábado frente a la SD Huesca en el SkyFi Castalia (16.15 horas), después de que la República Democrática del Congo haya avanzado a los octavos de final de la Copa de África, que se celebra en Marruecos. Una ronda eliminatoria que se desarrollará entre los días 3 y 6 de enero.

El rival será Argelia, el 6 de enero del 2026, a las 17.00 horas, en el Estadio Moulay Hassan de Rabat.

El extremo albinegro salió en el minuto 88 del 3-0 frente a Botsuana, en un encuentro con numerosas variaciones introducidas por Sébastien Desabre, el seleccionador francés de los Leopardos. El 16 del Castellón agotó el cupo de cambios al entrar por Ibrahim Mayele, delantero centro que milita en el Pyramids de Egipto. Le dio tiempo a que le hicieran una falta y a tocar cinco veces la pelota.

El grupo D

Congo pasa como segunda, empatada a siete puntos con Senegal, con la que el sábado había firmado tablas (1-1) y por encima de Benín, a la que había derrotado por 1-0, con siete minutos de Cipenga, el martes anterior.

Galería | Búscate en el entrenamiento a puertas abiertas del CD Castellón / Erik Pradas / Erik Pradas

De hecho, solo la diferencia de dos goles da el liderato al combinado de Pape Gueye, jugador del Villarreal CF, inédito en el 2-0 contra Benín.

La pequeña crónica

Los Leopardos no tuvieron demasiados problemas en doblegar a la cenicienta del grupo D.

A la media hora, Nathanaël Mbuku abría el marcador en el estadio Al Medina de Rabat. Y cuando el descanso se asomaba, Gaël Kakuta dio más tranquilidad al transformar el penalti provocado por Meschack Elia. Al 60’, Kakuta firmó el doblete.