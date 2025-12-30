Las tres interrogantes de Cipenga para 2026: Copa de África, Mundial y su futuro en el Castellón

Es uno de los nombres del CD Castellón. Y eso que no está pudiendo jugar todo lo que debería de albinegro. Estamos hablando de Brian Kibambe Cipenga, que está a punto de cerrar un gran 2025 a la vez que encara un 2026 repleto de retos, con el Mundial como guinda.

Copa de África: los octavos, en juego

Aún lejos el compromiso del sábado (3 de enero del 2026) en el SkyFi Castalia contra el Huesca, el albinegro que no desconecta del fútbol ni siquiera en estas fechas estará pendiente de lo que suceda este martes, 30 de diciembre del 2025, a partir de las 20.00 horas, en el Al Medina Stadium de Rabat, donde la República Democrática del Congo y Botsuana cierran la liguilla del grupo D de la Copa de África de Marruecos.

Ocupando la segunda plaza con cuatro puntos (victoria por 1-0 contra Benín y empate a uno frente a Senegal), la selección de Cipenga está virtualmente clasificada para los octavos de final, ya que pasan las dos primeras de los seis grupos y las cuatro mejores terceras. Como esta ronda se disputa entre el sábado y el próximo martes, el 16 del Castellón no jugaría tampoco contra el Huesca, a la espera de qué pasaría en Granada (11 de enero), pues los cuartos están programados para los días 9 y 10 del mes entrante.

Cipenga sí tuvo minutos contra Benín (salió en el 83’), pero el seleccionador, el francés Sébastien Desabre, no recurrió al orellut en el partido más complicado del grupo, saldado con esa igualada.

Juan Francisco de la Ossa / Toni Losas

Mundial: el enredo de Nigeria

Por otro lado, Congo está -sigue estando, en realidad- a un solo partido de acudir a la cita, este verano, en Estados Unidos, Canadá y México, donde quedaría en el grupo de Portugal, Colombia y Uzbekistán, a pesar de que Nigeria había presentado una reclamación para dejar fuera a los Leopardos.

La FIFA ha desestimado la protesta de los Super Águilas por hasta nueve jugadores supuestamente no elegibles alineados por RD Congo en su crucial encuentro de clasificación para el Mundial, confirmando el resultado original que eliminó al combinado nigeriano.

La decisión deja a las Súper Águilas fuera de la carrera por la clasificación, lo que ha provocado duras críticas de los aficionados y los dirigentes.

Nigeria presentó su queja inmediatamente después del partido, alegando que los jugadores en cuestión no cumplían con los estrictos criterios de elegibilidad de la FIFA en cuanto a nacionalidad, documentación y apariciones previas en la selección nacional.

Dicho país argumentó que esto violaba los estatutos de la FIFA, con la esperanza de revertir el resultado y salvar su campaña. El partido se disputó en noviembre y se clasificaron Cipenga y los suyos por penaltis, en un encuentro que generó una polémica mundial, pues los congoleños fueron acusados de practicar vudú para gafar los lanzamientos desde los once metros de sus oponentes.

Después de una revisión detallada por parte del organismo arbitral de la FIFA, la evidencia de ambas asociaciones confirmó el pleno cumplimiento por parte de la República Democrática del Congo de todas las regulaciones. Nigeria perseguía que se le diera ese partido por ganado o, cuanto menos, la repetición del mismo.

La FIFA destacó la minuciosidad de su investigación, que examinó los registros de los jugadores y las comunicaciones de las federaciones, subrayando su compromiso con la integridad de la clasificación. No obstante, la federación nigeriana todavía no se da por vencida y ha afirmado que aún no ha recibido una respuesta en firme por parte del organismo que preside Gianni Infantino.

De no haber nuevas apelaciones o fallos sobre estas decisiones finales de elegibilidad de jugadores, la atención se centra en el esfuerzo de Congo por alcanzar la clasificación para la Copa del Mundo. Antes deberá vencer, bien a Nueva Caledonia bien a Jamaica, en la cita del 31 de marzo, en el Estadio de Guadalajara (México).

Castellón: renovación... o adiós

La explosión de Cipenga (cuatro tantos y otras tantas asistencias, en menos de 1.000 minutos repartidos en 12 apariciones ligueras) llega en la temporada en la que expira su contrato con el Castellón, al que llegó en verano del 2024 (fue, en aquel momento, uno de los primeros fichajes en el regreso de los orelluts a Segunda División).

Así que Haralabos Voulgaris está obligado -si no lo ha hecho ya y no ha habido, aún, una comunicación oficial al respecto- a dar un paso al frente presentándole al de Kinshasa, que en marzo cumple 28 años, una nueva propuesta acorde al estatus adquirido por el congoleño, con un buen cartel en Portugal, de donde recaló en el SkyFi Castalia desde el Paços de Ferreira.