El CD Castellón, con la delantera entre 'algodones'

Las lesiones están respetando, a grandes rasgos, al CD Castellón durante esta temporada. Las ausencias han moteado la rutina, pero pocas se han prolongado más de la cuenta. En el regreso al trabajo tras el parón navideño se ha mantenido esa constante, pero los pocos contratiempos se han acumulado en la delantera, que se encuentra entre algodones cara al encuentro del sábado (16.15 horas) en el SkyFi Castalia contra la SD Huesca.

En el entrenamiento del martes, dos de los tres delanteros del equipo no finalizaron la sesión con el resto del plantel. Se trata de Adam Jakobsen y Nick Markanich.

En el caso de Jakobsen, el danés todavía afina la puesta a punto tras la lesión que lo apartó del césped en los últimos partidos. El delantero (titular cuando ha estado disponible para el entrenador) participó con sus compañeros en buena parte del entrenamiento, pero no completó el tramo final, donde subió la intensidad de la acción en una serie de partidillos. Mientras los encuentros se disputaban, Jakobsen realizó carrera continua. No está descartada su presencia para jugar contra el Huesca.

La SD Huesca recupera futbolistas El rival del Castellón en la próxima jornada, la SD Huesca, ha recuperado a varios futbolistas durante el periodo invernal, caso del centrocampista Portillo, que podría vestirse de corto en el SkyFi Castalia. También apura plazos y es duda el atacante Ntamack. Coincidencia horaria en la cantera Los amantes de la cantera del CD Castellón deberán elegir. El domingo, el Castellón B y el Juvenil A juegan como locales a la misma hora: las 12.00. El filial orellut recibe al CE Andratx balear en Gaetà Huguet, y el juvenil al Real Murcia en el Javier Marquina. Ambos estrenan entrenador: Óscar López y Luis Cubedo, respectivamente. Entradas y viaje a Granada Ya está activada la venta de entradas para el Granada-Castellón del domingo 11 de enero. Se pueden adquirir a través del área de abonado por 25 euros. También están disponibles para los poseedores del Carnet Albinegre. Además, la Fedpecas organiza viaje en autocar.

Tampoco culminó la sesión Nick Markanich. El ariete estadounidense, según explicó el club orellut, no estaba al cien por cien al padecer un proceso gripal. Markanich, el punta con menos minutos en lo que va de Liga, solo realizó la primera parte de la sesión, de activación. Su evolución determinará su presencia en la lista.

Así las cosas, Ousmane Camara es el único delantero puro que entrenó con normalidad. El guineano ha sostenido la producción en la delantera durante la ausencia de Jakobsen. Es el máximo goleador albinegro en lo que va de Liga, con cinco tantos y ha sido titular en tres de los últimos encuentros. En el otro, firmó un doblete saliendo al verde desde el banquillo.

Sienra, con permiso del club

La ausencia más llamativa en el entrenamiento fue la de la Agustín Sienra. El zaguero argentino no acudió con permiso del club, por motivos personales. El resto del plantel, excepto el extremo internacional Brian Cipenga, se ejercitó con normalidad a las órdenes de Pablo Hernández, que dispondrá de variedad de recursos para preparar el duelo con el Huesca. No tiene sancionados, pero sí apercibidos: los defensas Salva Ruiz, Lucas Alcázar, Jérémy Mellot y Alberto Jiménez, y el mediocentro Marco Doué.