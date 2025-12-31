CD Castellón | Liberto Beltrán: Un ‘orellut’ en el Huesca

Liberto Luis Beltrán Martínez nació en Castelló, durante la Navidad de 1996, y en el seno de una familia ilustre de albinegros. Su abuelo Liberto era uno de esos socios de toda la vida: llegó a estar entre los veinte más antiguos. Su padre Liberto II, reconocido periodista deportivo, mantuvo el legado y cumplió enseguida con la tradición familiar. Lo primero que hizo cuando nació el tercer Liberto fue sacarle el carnet de abonado y 29 años después de aquello, este sábado a partir de las 16.15 horas, ese bebé socio orellut se medirá al Castellón con el Huesca.

Porque resultó que a ese niño albinegro de cuna le dio por jugar a fútbol mejor que bien. Los ecos de la zurdita traviesa del hijo de Liberto Beltrán se expandían como una noticia feliz por el albinegrismo. Curso a curso, durante once temporadas, el último de la extirpe de los Libertos fue superando etapas en la cantera albinegra. En la Ciudad Deportiva del Sequiol, en la de Facsa o en el campo de Bedija, se hinchó a meter goles y a ganar partidos.

Una gran generación

Formó parte de una generación única, quizá la última de veras grande en el vivero del Castellón, junto a nombres de la talla internacional de Pablo Fornals o Sergi Canós. «No sólo jugábamos en el Castellón, también éramos muy del Castellón», explicaba a Mediterráneo, con motivo de su visita con el Alcoyano en 2023, el protagonista. A diferencia de ellos, y pese a tener ofertas para irse a otros equipos, Liberto se mantuvo fiel a su familia y vistió de albinegro desde el prebenjamín al juvenil. Entonces, en el balcón del primer equipo y con David Cruz en la presidencia del club, llegó el primer desengaño importante.

Liberto militó once temporadas en la cantera albinegra. / Juan F. Roca

«Había estado entrenando con el primer equipo e hice una temporada muy buena. Ese verano me dolió que no me dieran una oportunidad en el primer equipo, en Tercera, después de renunciar a fichar por canteras de Primera División», comentaba Liberto. «Había detrás muchas renuncias y mucho sacrificio de la familia, después de toda una vida. No me arrepiento, pero fue duro», añade. En ese momento se marchó cedido al Elche para jugar tanto en División de Honor como en Segunda B.

El movimiento se afianzó la temporada siguiente, alternando la Segunda A con la Segunda B, una constante en una carrera que ya roza los 300 partidos, casi siempre como extremo izquierdo. Además de la del Elche ha defendido las elásticas de Alcoyano, Betis Deportivo, Cultural Leonesa, Lleida, Albacete, UCAM Murcia, Ceuta, Tarazona y Huesca, donde recaló este verano tras brillar en el Mérida, con 13 goles en Primera RFEF. Este curso, frenado por una dolencia muscular en noviembre, lleva un tanto en 16 partidos.

Donde siempre

Y este sábado, si así lo decide su técnico, Liberto regresará al SkyFi Castalia, donde vuelve siempre que puede a Tribuna, a su asiento «de toda la vida». Desde ahí participó en las ovaciones a Salillas en aquel equipo de Oltra, el primero que recuerda con claridad; desde ahí vio los ascensos de 2005, con el gol de Manu Busto, y de 2018, con el gol de su amigo Colomer. Desde ahí decidió quedarse en el club pese al descenso administrativo de 2011, cuando todo se desmoronaba.

Liberto Beltrán, de niño. / Mediterráneo

Hasta ahí iba cada domingo caminando junto a su abuelo y su padre, de niño. «Desde la plaza Fadrell, donde vivía mi abuelo, hasta Castalia. Yo iba pateando una lata, esquivando a la gente durante todo el camino», rememora un orellut que el sábado jugará con la camiseta del otro equipo.

*Actualización del artículo publicado originalmente en 2023.