El SkyFi Castalia acogerá la tradicional lluvia de peluches en el primer partido del año 2026

El próximo sábado 3 de enero de 2026, el CD Castellón y la Fundació Albinegra, junto con la colaboración del Fondo 1922, organizan la ya tradicional lluvia de peluches para que ningún niño se quede sin juguete estas fiestas. Esta recogida se llevará a cabo en el descanso del partido ante la SD Huesca, que comenzará a las 16:15 horas.

Todos los juguetes serán repartidos a diferentes ONG’s y hospitales, que los harán llegar a los más necesitados.

ENTRADAS

Para que la lluvia de peluches se realice de manera coordinada y segura, el CD Castellón pide a sus aficionados que observen una serie de directrices:

Los peluches no podrán superar los 35 centímetros en ninguna de sus dimensiones ni tener baterías, tanto internas como externas, que puedan causar daño al ser lanzados.

Aun así, si algún aficionado quisiera traer un juguete de mayor dimensión o con baterías, el personal de seguridad situado en las puertas recogerá los juguetes para sumarlos a la recogida.

Además, se ruega a los aficionados que respeten la cuenta atrás para lanzar los peluches, para así poder realizar la lluvia de manera coordinada, con un mejor resultado.