¡Alerta amarilla en el Castellón! Descubre el motivo de esta amenaza

Los albinegros retoman la competición liguera, este sábado, 3 de enero del 2026, a partir de las 16.15 horas en el SkyFi Castalia

Una tarjeta amarilla.

Una tarjeta amarilla. / Francisco Guasco / EFE

Juan Francisco de la Ossa

Juan Francisco de la Ossa

Castellón

El CD Castellón inaugurará el 2026 con cinco jugadores apercibidos de sanción que, en caso de volver a ser amonestados este sábado, a partir de las 16.15 horas, contra el SD Huesca en el SkyFi Castalia, se perderían la posterior visita, en el cierre de la primera vuelta, al Nuevo Los Cármenes, el 11 de enero (domingo) también a las cuatro y cuarto de la tarde.

Esta llamativa circunstancia llega después de la polémica causada por el árbitro y el VAR en el último encuentro liguero, el 21 de diciembre en el Nuevo Mirandilla frente al Cádiz CF (2-0).

El análisis detallado

El gol anulado al Castellón ante el Cádiz que hubiera supuesto el 0-1 para el conjunto orellut en el partido de la pasada jornada entre ambos equipos en el estadio Nuevo Mirandilla, "debió concederse", según reconoció hace unos díass el Comité Técnico de Árbitros.

El Nuevo Mirandilla, a minutos del Cádiz-Castellón

El Nuevo Mirandilla, a minutos del Cádiz-Castellón / MEDITERRÁNEO

En Tiempo de revisión de la Real Federación Española de Fútbol se considera que "la intervención del VAR fue incorrecta" en una mano que considera "accidental" de Ousmane Camara en el posterior gol de Lucas Alcázar y que hubiera puesto en ventaja al Castellón, que perdió ante el Cádiz (2-0) ya que llegó en el minuto 57 y hubiera supuesto el 0-1.

La acción "no debió ser sancionada" sentencia el Comité Técnico de Árbitros tras la decisión en el campo de Gorka Etayo Herrera a instancias de Rubén Ávalos que estaba en el VAR.

La explicación ofrecida es que "el brazo del jugador estaba en posición natural y no es punible y que, al no ser él quien marca el gol, no existe la inmediatez que exige la norma para sancionar la mano accidental previa al gol".

Tras la derrota el Castellón es quinto con 31 puntos y, de haber ganado en Cádiz, estaría igualado con Las Palmas en puestos de ascenso directo a LaLiga EA Sports.

Los apercibidos

La alerta amarilla afecta, principalmente, a la defensa del equipo de Pablo Hernández, con Salva Ruiz, Lucas Alcázar, Jérémy Mellot y Alberto Jiménez bajo esta amenaza.

Noticias relacionadas y más

Los otro es Marc-Olivier Doué. También aparecía Isra Suero, amonestado en cuatro ocasiones, pero a quien el Comité de Disciplina restó una.

¡Alerta amarilla en el Castellón! Descubre el motivo de esta amenaza

El SkyFi Castalia acogerá la tradicional lluvia de peluches en el primer partido del año 2026

CD Castellón | Liberto Beltrán: Un 'orellut' en el Huesca

El CD Castellón, con la delantera entre 'algodones'

Cipenga participa en la goleada de la República Democrática del Congo y tampoco estará en el Castellón-Huesca

El CD Castellón potencia la ilusión del albinegrismo en el entrenamiento a puertas abiertas

