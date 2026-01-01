Nuevo entrenador, nuevo planteamiento en el Castellón B

Nuevo entrenador, nueva forma de enfocar los partidos. Eso es lo que se está viendo en las primeras sesiones de trabajo de Óscar López Hernández como nuevo inquilino del banquillo del CD Castellón B.

El domingo se estrenará como técnico del filial frente al Andratx, en Gaetà Huguet (12.00 horas), con el deseo de ganar y así romper una racha de cinco derrotas consecutivas en Segunda RFEF.

El sistema

Lo de jugar con una línea de tres centrales cuando no tienes centrales y encima pocos laterales apunta a ser historia ya en el CD Castellón B. Por lo que se está viendo, pasará a jugar con un 1-4-3-3, con el equipo más protegido, más equilibrado, sin perder la ambición de ser un bloque de futbolistas descarados, ofensivos. Pero todo tiene sus límites.

Óscar López, entrenador del Castellón B, en un entrenamiento. / Juan F. Roca

Se sabe cómo, y sólo falta por saber qué jugadores serán los elegidos por Óscar López para estar en ese once titular. Para esa primera cita salvo el sancionado Toni Gabarri y el lesionado Nico Font en un principio el resto de los jugadores estarán a disposición del nuevo entrenador.

Un técnico que tiene este viernes por la tarde y el sábado por la mañana para pulir el equipo que se enfrente al Andratx este próximo domingo.