Cinco casos por resolver en la plantilla del CD Castellón
Los jugadores que terminan contrato en junio ya pueden firmar por otro club para la próxima campaña
El CD Castellón arranca el 2026 en plena preparación del partido del sábado. Los albinegros recibirán a la SD Huesca en el SkyFi Castalia, el sábado a las 16.15 horas, en la primera cita del nuevo año. También atraviesa la semana con las primeras horas del mercado de invierno.
Será un mes movido en las oficinas del club. Una acción colateral de estas fechas va más allá de las posibles salidas e incorporaciones. Desde el 1 de enero, los futbolistas que terminan contrato el 30 de junio ya pueden firmar por otro club para la próxima temporada. Es tiempo también de renovaciones.
Cipenga... y más
En el seno del CD Castellón, que recientemente anunció la renovación de Awer Mabil, el caso que más atención ha generado es el de Brian Cipenga. El extremo se encuentra actualmente jugando la Copa de África con la selección de la República Democráctica del Congo. Su fútbol ha explotado esta temporada y finaliza contrato en junio.
No es Cipenga el único jugador en esta situación. También acaba en seis meses el contrato de Ronaldo Pompeu. El veterano mediocentro brasileño ha perdido protagonismo en las últimas semanas. Tampoco ha jugado mucho esta temporada el versátil Óscar Gil, en idéntica situación contractual.
El caso Sienra
Agustín Sienra llegó este verano y firmó por una temporada. El zaguero argentino está dando un buen rendimiento y es un habitual esn los planes de Pablo Hernández. En su caso existe un matiz: al parecer, el Castellón tiene la opción de prorrogar su contrato de manera automática.
El quinto caso por resolver es el de Salva Ruiz. Termina contrato uno de los capitanes del equipo, empezó el curso con mucho protagonismo, pero cedió su lugar en el once, ya fuera como central o lateral.
Los cedidos
Después están las situaciones particulares del centrocampista Beñat Gerenabarrena, que está cedido en el Castellón por el Athletic Club de Bilbao hasta final de temporada, y del mediapunta Tommaso De Nipoti, también a préstamo, pero por la Atalanta italiana.
