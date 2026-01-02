El Castellón-Huesca, el mercado de invierno, los arbitrajes... Pablo Hernández lo repasa todo

El CD Castellón estrena un ilusionante 2026. Lo hará, futbolísticamente hablando, este sábado, 3 de enero del 2026, a partir de las 16.15 horas, frente a la SD Huesca, en el Estadio SkyFi Castalia. Pablo Hernández, que no pudo sentarse en el banquillo de los albinegros en el último compromiso del 2025, hace un repaso después del parón navideño.

--¿Cómo andas de ese percance que tuviste y cómo ha vuelto el equipo del parón?

--Ya recuperado, con energía y las pilas cargadas. Al equipo lo he visto muy bien: los jugadores han vuelto igual que se fueron. Da gusto verles entrenar, la intensidad que meten entrenando, el buen ambiente que hay en el vestuario en cada entrenamiento... Y esa es la idea. Muchas veces, estos parones nunca sabes si van a ser buenos o malos, pero en nuestro caso seguro que es bueno. El equipo ha venido igual de enchufado que se fue; así que nada, esperando que llegue mañana para que se vea reflejado en el terreno de juego.

--Es el primer partido del 2026, aquí en el SkyFi Castalia. ¿Qué partido esperas y qué destacas del rival?

--Un partido complicado. El Huesca siempre es un rival duro, un equipo que sabe muy bien a lo que juega y que desde la llegada del entrenador de Bolo tiene muy claro lo que hace. Es un equipo que se junta bien en defensa, que a veces te va a presionar alto y cuando no, junta muy bien líneas y es difícil meterles mano. Al final va a depender más de nosotros, de si somos capaces de proponer y seguir la línea que traíamos. Sabemos que, a priori, vamos a tener mucho balón, que vamos a tener la mayor parte de la posesión, pero tenemos que hacer que eso se convierta en llegadas, en jugar en campo contrario, en hacer ocasiones. Es lo que tenemos que intentar; ellos nos lo van a poner difícil, es un equipo que defiende muy bien, sobre todo el área. Es un equipo que carga el área cuando llega por bandas, que lo tiene muy claro cuando llega por bandas a la hora de meter balones al área, así que vamos a tener que estar muy atentos.

--Quería preguntarte por la polémica actuación del VAR, que además luego, unos días después, el Comité Técnico de Árbitros volvió a salir diciendo que había habido un error. También tu famoso post en redes, quejándote un poco de esa actuación. No sé si desde el club se puede hacer algo para evitar que este colegiado que ha perjudicado dos veces al equipo. ¿Se puede hacer algo, en ese sentido, para que no vuelva a estar -como pedías- al frente del VAR en el partido de la acción?

--Bueno, es algo que fue en caliente, pero no quería hablar de ello. Solo comentar que a veces ya no se trata de cuándo entra el VAR, sino de las actitudes y de las palabras que se usan. Casualmente estamos siendo perjudicados y siempre parece que está en nuestra contra. Al fin y al cabo no podemos hacer nada, nada más que seguir insistiendo. Intentar que esas jugadas que ahora están en contra, algún día se vuelvan a favor. Ya no a favor, sino que sean justas. Tampoco pedimos que nos den; simplemente que no nos quiten. Al fin y al cabo se ha visto que nos han perjudicado en varias ocasiones, en varios partidos. Pero bueno, tampoco quiero comentar mucho más. Al fin y al cabo, lo que está en nuestras manos, es lo que tenemos que hacer en torno al juego durante los 90 minutos. Intentar meter más goles que el rival para ganar los partidos y lo otro esperemos que cambie. Esa dinámica que ahora mismo parece que nos perjudica.

--Imagino que tienes a todos los jugadores recuperados, sobre todo el tema de Jakobsen, si ya está disponible. Y luego, cuando el equipo acaba tan bien el año, a pesar de la derrota, pero jugando bien, después de la racha, viene un parón de Navidad, ¿en qué se le pone más hincapié a la vuelta? ¿A darle continuidad? ¿A intentar activarse para mantenerse a un buen nivel en la competición? ¿Dónde veis que se necesita más trabajo para retomar ese nivel?

--Bueno, muchas veces más que en el aspecto táctico o técnico, yo creo que es más psicológico, un poco de cabeza. Es intentar hacerles ver que ha habido un parón, que ha habido un descanso, que ha habido una desconexión -porque son días que se utilizan para desconectar-, para estar con la familia, con los amigos, para que los que están de fuera que se vayan a casa. Pero que esto continúa y que hay que seguir la misma línea. Simplemente ayudarles a que mentalmente sigan igual que lo estaban haciendo hasta ahora; que esa desconexión que han tenido, no la alarguen más de la cuenta. Es en lo que más hincapié hemos hecho.

--Vimos otro día en el entrenamiento que la afición estaba muy optimista cara a esta segunda vuelta. ¿Cómo crees tú que es importante el apoyo de la afición?

--Yo creo que lo hemos dicho muchas veces: es muy importante para nosotros. Cada vez que jugamos en Castalia, muchos partidos han demostrado que están ahí con el equipo. En muchos partidos donde hemos ido por detrás, ellos nos han dado ese extra que necesitaba el equipo para dar la vuelta. Y al final también fuera de casa se ve, en todos los desplazamientos que tenemos siempre hay gente: el día del Andorra parecía que jugábamos en casa. Simplemente agradecéselo; y lo único que podemos hacer nosotros, es devolverles ese apoyo y ese cariño, dejándonos todo en el terreno de juego y dando el máximo a nosotros para ganar los partidos.

--Yo te quiero preguntar sobre la renovación de Mabil, que se conoció hace unos días. También un poco la valoración de su temporada. Y luego una pregunta también sobre el mercado de invierno, que se abre ahora: no sé si habéis hablado ya de alguna posición que veis que se pueda mejorar.

--Bueno, Mabil yo creo que se lo ha ganado. Es verdad que en el inicio de temporada no fue el Mabil que vimos el año pasado cuando llegó en invierno y le costó un poco en este inicio de temporada, pero se ha ido cogiendo, ha ido subiendo el nivel y yo creo que ahora mismo es un jugador muy importante para nosotros. Yo creo que se lo ha ganado a pulso esa renovación, estoy contento por él. Y luego, del mercado, la semana que viene me preguntas, ahora solo pienso en el Huesca. Es lo más importante ahora mismo: ganar al Huesca, sumar tres puntos y la semana que viene podremos empezar a hablar un poco de lo que puede pasar. Ya sabéis, el tema del límite salarial, las fichas... Ahora mismo creo que solo hay una ficha libre. Obviamente veremos las situaciones de cada uno y valoraremos qué es lo mejor para todos. Para los jugadores que a lo mejor no están contando o para el club en este caso. Y, a partir de ahí, ver qué opciones y qué situaciones se pueden dar. Pero, obviamente, si el club considera necesario que hay que hacer algún movimiento, estoy seguro que se va a hacer un esfuerzo para hacerlo y todo sea por el bien del equipo.

--Te pregunto sobre los jugadores disponibles, si están todos. Y luego, ya hemos visto a Sergio Ripollés en Cádiz, cómo es tu relación con Sergi, qué te aporta y cómo lo ves... Para él también es un sueño estar aquí en su equipo. ¿Cómo es vuestra relación?

--Bueno, en cuanto a los jugadores, sí: hemos recuperado a todos y Cipenga está con su selección. El resto estaban todos disponibles. Y luego, sobre Sergi, el año pasado empezamos a trabajar juntos en el filial y a mitad de año él subió al primer equipo. Tanto lo personal como lo profesional me lo hace todo muy fácil, porque tenemos muchas cosas en común, vemos muchas cosas igual a nivel futbolístico... Y luego, en lo personal, es una persona muy cercana que te lo pone todo fácil y que hemos hecho una buena relación. Somos los dos del Castellón, de este club desde muy pequeñitos; y la verdad es que eso también es un plus para todos, para mí y para el resto del cuerpo técnico. Y también es más fácil para la gente que viene de fuera, transmitirles lo que significa este escudo que, con gente de aquí de la casa, es un poco más fácil.