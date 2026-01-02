Directo Castellón-Huesca: el SkyFi Castalia tiene más ganas de fiesta

El CD Castellón (en zona de promoción de ascenso) y la SD Huesca (a dos puntos del descenso), estrenan, en el estadio SkyFi Castalia el nuevo año 2026, en el que los locales quieren dar continuidad a los brillantes meses con los que cerraron el año pasado y los visitantes esperan encontrar por fin la regularidad. El encuentro arranca a las 16.15 horas.

Los albinegros concluyeron el 2025 con una polémica derrota en Cádiz, donde cayeron por 2-0 en un choque en el que con el resultado inicial el Castellón anotó un tanto que fue anulado pero que, según reconoció después el Comité Técnico Arbitral, sí debió subir al marcador.

Esa derrota no bastó para empeñar la brillante trayectoria del equipo desde que Pablo Hernández se hiciera cargo del vestuario. En las 14 jornadas en las que ha estado al frente, el Castellón ha sumado nueve victorias, dos empates y tres derrotas.

Con 29 puntos de 42 posibles, el equipo está quinto, en zona de promoción de ascenso y a tres puntos del ascenso directo.

Pablo Hernández será la gran novedad en su regreso al banquillo tras el cólico renal que le impidió estar en Cádiz.

El técnico también recupera a Adam Jakobsen y, en cambio, mantiene la baja de Brian Cipenga que sigue con la selección de la República Democrática del Congo en la Copa de África.

