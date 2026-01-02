Conexión Orellut: El CD Castellón estrena el año en casa con la ambición de ganar y seguir mirando hacia arriba en la tabla

Conexión Orellut arranca el año con un nuevo episodio muy pegado a la actualidad del CD Castellón. El podcast del periódico Mediterráneo, dirigido por José Luis Gual, pone el foco en el primer partido de 2026 en Castalia, una cita especial en casa ante la SD Huesca y una buena oportunidad para empezar el año con buen pie y seguir mirando hacia arriba en la clasificación.

El programa se detiene en las claves del duelo frente al conjunto aragonés, un rival incómodo y muy sólido en defensa desde la llegada de Antonio Pérez Bolo. Además, se repasa la última hora del Huesca y, cómo no, se abre el debate sobre el mercado de invierno, con especial atención a la posibilidad de reforzar la delantera para no perder de vista el sueño del ascenso.

Junto a José Luis Gual participan Xavi Andrés, Dani García, Pablo Grande y Víctor Lorente, que analizan con detalle la recuperación de Pablo Hernández, la renovación de Mabil hasta 2028 y los cambios técnicos en el filial. También hay espacio para el día a día de la plantilla, con la baja de Brian Cipenga por compromisos internacionales y el esperado regreso de Adam Jacobsen tras su lesión. Un episodio que respira optimismo y confianza en un Castellón que quiere que 2026 siga siendo un año ilusionante.

Dónde escuchar el podcast 'Conexión Orellut' con José Luis Gual

