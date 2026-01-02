Precedentes | El Huesca, un ‘coco’ para el Castellón en Segunda

El CD Castellón reanuda este sábado la competición (16.15 horas, SkyFi Castalia) contra un rival que no se le ha dado nada bien históricamente. De hecho, los albinegros nunca han ganado a la SD Huesca en los seis precedentes en Segunda.

Ni fuera ni en casa. En los tres partidos como locales, perdieron dos y empataron uno. El precedente más cercano se dio la pasada campaña. El Castellón, entrenado por Johan Plat, cayó por la mínima en una partido no exento de polémica arbitral (un penalti a Markanich, principalmente). El único gol del partido lo anotó Loureiro en el minuto 5.

También cayó el Castellón en la campaña 2009/10. En aquella ocasión, el equipo de Asier Garitano perdió 1-2 con gol local de Ulloa. En el otro precedente, con Abel Resino en el banquillo y en la 2008/09, el Huesca igualó en el último suspiro otro tanto de Ulloa (1-1).

En Segunda B

Las únicas victorias del Castellón sobre el Huesca se han dado en Segunda B. Ambas, en el SkyFi Castalia. La primera se remonta al curso 1995/96, cuando un gol de Paco López le dio el triunfo al plantel de Paco Bonachera (1-0).

En la siguiente década, el Castellón de Javi López derrotó al Huesca gracias a un doblete de Xavi Molist (2-1). Aquella temporada, la 2004/05, terminó con ascenso albinegro a la división de plata.