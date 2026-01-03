El uno a uno en la victoria del Castellón contra el Huesca | Vota al mejor
Triunfo del equipo de Pablo Hernández con goles de Cala, Brignani, Pablo Santiago y Gerenabarrena (4-1)
Matthys
|7| Tuvo trabajo y lo solventó bien. Encajó el gol a quemarropa, tras una buena intervención. Valiente con el pie.
Mellot
|7| Fiable, como suele. Pareció con molestias en la segunda parte, pero completó el encuentro sin complicaciones.
Brignani
|7| Segundo gol del curso a pelota parada. Novedad en el once, cumplió junto a Alberto. Va a más con la pelota.
Alberto
|8| Perfecto con la pelota y sin ella. Lideró y mantuvo la atención en ventaja y salvó dos tantos casi bajo palos.
Lucas Alcázar
|5| Despliegue habitual hasta que fue expulsado por dos amarillas casi idénticas, donde se intuyó falta de oficio.
Ronaldo Pompeu
|6| La gran sorpresa inicial, fue de menos a más en la primera mitad. Asistente a pelota parada. Relevado pronto.
Diego Barri
|7| Llevó las riendas de la medular. Se amoldó a sus parejas, entendiendo el rol adecuado. Trabajó y minimizó pérdidas.
Mabil
|7| Gran arranque de partido. Superó a su par y asistió con criterio. Después perdió algo de chispa y fue cambiado.
Cala
|7| Juega muy bien. Marcó un gol, aclaró ataques y rozó otros dos tantos. Es el primero en activarse en defensa.
Pablo Santiago
|8| Su mejor partido en el Castellón. Marcó un buen gol, corrió, robó y estuvo en casi todos los ataques. Genera mucho y llega bien por dentro.
Camara
|8| El error en la definición evita la nota máxima, pero se impuso a los rivales una y otra vez. Participó en los cuatro goles.
También jugaron
Gere | 7 |. Competitivo. Sentenció el partido con un buen tanto.
Mamah | 6 |. Laborioso y versátil. Fue cambiando de banda.
Salva Ruiz | 7 |. Útil atrás. No cometió errores y ayudó a defender en inferioridad.
Tincho | 6 |. Un caño
Jakobsen | - |. Tramo final.
