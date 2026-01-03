El uno a uno en la victoria del Castellón contra el Huesca | Vota al mejor

Matthys

|7| Tuvo trabajo y lo solventó bien. Encajó el gol a quemarropa, tras una buena intervención. Valiente con el pie.

Mellot

|7| Fiable, como suele. Pareció con molestias en la segunda parte, pero completó el encuentro sin complicaciones.

Brignani

|7| Segundo gol del curso a pelota parada. Novedad en el once, cumplió junto a Alberto. Va a más con la pelota.

Alberto

|8| Perfecto con la pelota y sin ella. Lideró y mantuvo la atención en ventaja y salvó dos tantos casi bajo palos.

Lucas Alcázar

|5| Despliegue habitual hasta que fue expulsado por dos amarillas casi idénticas, donde se intuyó falta de oficio.

Ronaldo Pompeu

|6| La gran sorpresa inicial, fue de menos a más en la primera mitad. Asistente a pelota parada. Relevado pronto.

Diego Barri

|7| Llevó las riendas de la medular. Se amoldó a sus parejas, entendiendo el rol adecuado. Trabajó y minimizó pérdidas.

Mabil

|7| Gran arranque de partido. Superó a su par y asistió con criterio. Después perdió algo de chispa y fue cambiado.

Cala

|7| Juega muy bien. Marcó un gol, aclaró ataques y rozó otros dos tantos. Es el primero en activarse en defensa.

Pablo Santiago celebra el 3-0. / KMY ROS

Pablo Santiago

|8| Su mejor partido en el Castellón. Marcó un buen gol, corrió, robó y estuvo en casi todos los ataques. Genera mucho y llega bien por dentro.

Camara

|8| El error en la definición evita la nota máxima, pero se impuso a los rivales una y otra vez. Participó en los cuatro goles.

También jugaron

Gere | 7 |. Competitivo. Sentenció el partido con un buen tanto.

Gerenabarrena en la acción del 4-1 definitivo en el Castellón-Huesca. / KMY ROS

Mamah | 6 |. Laborioso y versátil. Fue cambiando de banda.

Salva Ruiz | 7 |. Útil atrás. No cometió errores y ayudó a defender en inferioridad.

Tincho | 6 |. Un caño

Jakobsen | - |. Tramo final.