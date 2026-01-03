Las palabras de Pablo Hernández tras el Castellón-Huesca: "Un 10 para todos"

Las buenas sensaciones se prolongan en el CD Castellón, que este sábado ha superado a la SD Huesca en el SkyFi Castalia. Los goles de Cala, Brignani, Pablo Santiago y Gerenabarrena apuntalan a los albinegros en la zona alta. El equipo de Pablo Hernández fue competitivo en todo momento, incluso tras la expulsión de Lucas Alcázar.

De todo ello habló el entrenador albinegro en sala de prensa.

Estas fueron sus frases más destacadas

"Era importante (la victoria) para nosotros. Después de los parones nunca sabes si te van a venir bien o mal, pero sabíamos que hoy era muy importante empezar sumando de tres tras la derrota en Cádiz. El equipo ha salido muy enchufado, haciendo lo que habíamos trabajado, y el partido se nos ha puesto muy de cara al descanso. Hemos hablado en el descanso de que el resultado era engañoso, que no podíamos confiarnos porque un gol suyo podía meterles en el partido".

"En la segunda parte nos ha costado un poco más. Ellos han cambiado cosas, nosotros también, pero no nos hemos encontrado tan cómodos como en la primera. Con la expulsión ya se trataba de defender bien juntos y aprovechar las ocasiones, que con uno menos es difícil. Aun así hemos encontrado el cuarto gol.

"Hasta la expulsión quizá nos ha costado algo más por el resultado, pero a partir de ahí el equipo se ha puesto el mono de trabajo. Un 10 para todos"

"Siempre hay cosas que mejorar y en eso seguimos trabajando. Nuestra mentalidad y nuestra identidad es ir a ganar todos los partidos. Incluso cuando vamos empatando, nuestra mentalidad es ir a por el partido, hacer cambios para buscar el gol y no conformarnos. Hoy el equipo ha salido muy bien en la primera parte. En el inicio de la segunda nos ha costado un poco más, pero cuando hemos recibido el gol y la expulsión el equipo se ha activado otra vez. Es de alabar el trabajo que han hecho".

El Castellón celebra un gol en el SkyFi Castalia. / KMY ROS

Ronaldo Pompeu y Fabrizio Brignani, novedades en el once

"Obviamente sabemos que es un punto fuerte de ambos: Ronaldo en el balón parado y Fabrizio en el remate. Pero ha habido otros factores. Esperábamos un partido con muchos centros laterales y Fabrizio ahí es muy bueno. También mucho balón largo, donde es ganador en el duelo. Y con Ronaldo sabíamos que íbamos a tener bastante posesión y que nos podía ayudar. Lo bueno de tener una plantilla larga es que te permite muchas opciones y que todos tengan su momento. Siempre intento poner el mejor once para cada partido y cada rival.

Otros temas

"Cuando haces tu trabajo bien y ganas, puedes mirar al resto con más tranquilidad. Pero el mensaje aquí es claro: tenemos que hacer nuestro trabajo y olvidarnos del resto. Lo único que está en nuestras manos es ganar nuestros partidos y hacerlo como hoy. Ganar 4-1 en esta liga es muy difícil y hay que darle mucho valor".

" (Ousmane Camara) Muy bien, estoy muy contento con su trabajo. No ha encontrado el gol y ha tenido alguna ocasión clara. Él y todos saben que a los delanteros se les pide gol, aunque hay otras facetas importantes. Hoy ha trabajado muy bien, ha disputado balones, se ha asociado bien y ha dado dos asistencias importantes. Si hubiera marcado la última ocasión habría sido el partido perfecto, pero hay que valorar todo lo demás".

"(La expulsión de Lucas Alcázar) En directo, si pita ahí, me parece tarjeta clara. No he visto la repetición, pero la sensación es que le gana la espalda y tiene que agarrarle. Si es agarrón, es amarilla. La lástima es perderlo para el próximo partido y que además se quede otra vez con cuatro tarjetas. Es la parte más negativa del partido, pero estoy tranquilo porque hay compañeros preparados".