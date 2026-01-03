La previa del Castellón-Huesca: Con ganas de más fiesta en el SkyFi Castalia

El CD Castellón alza el telón del 2026 al cobijo del SkyFi Castalia, donde ha ganado en cinco de sus últimas seis comparecencias, convertido, por tanto, en el particular teatro de los sueños del albinegrismo. Los de Pablo Hernández defienden su privilegiada situación, a dos jornadas del ecuador, con lo que términos como play-off, promoción (o incluso ascenso) ya forman parte del vocabulario habitual. El Huesca viene con el ánimo de convertirse en aguafiestas (16.15 horas).

Se recupera Pablo del cólico renal que le impidió estar en el Nuevo Mirandilla. Y recupera también a Adam Jakobsen. Disponibles, igualmente, Agustín Sienra y Nick Markanich (han dejado atrás diversos contratiempos), el Castellón dispondría de la totalidad de su plantilla para el inicio del 2026, de no ser por la República Democrática del Congo de Brian Cipenga, clasificada para los octavos de final de la Copa de África.

¿Qué once?

Opciones y recursos de todo tipo, entre ellas la de repetir el mismo once del Nuevo Mirandilla, donde las sensaciones y estadísticas no pudieron estar más alejadas del 2-0. Todo empezó a torcerse con el 0-1 anulado por Gorka Etayo Herrera a instancias del ínclito Rubén Ávalos Barrera (al frente del VAR) y luego, el Camara del Cádiz, Dawda, penalizó la falta de puntería de los albinegros.

El regreso del danés discutiría la titularidad de Ousmane Camara, aunque el nórdico no juega desde el 22 de noviembre. Unos metros más atrás, hay otra demarcación abierta al debate: Marc-Olivier Doué o Beñat Gerenabarrena para acompañar a Diego Barri.

El aviso

Un Huesca convertido en rival maldito para el Castellón, que no ha podido con él, ni aquí ni en El Alcoraz, cuando ambos han coincidido en Segunda, con dos derrotas y un empate en los tres precedentes en la categoría de plata.

Después de un inesperado doble paso por la élite (temporadas 2018/2019 y 2020/2021), los altoaragoneses han bordeado, incluso, la desaparición en 2024, aunque la inyección de seis millones de euros en una ampliación de capital le ha permitido la reflotación e, incluso, presentar un presupuesto donde espera un superávit de 2,4 kilos.

Así lo ve Pablo

«El Huesca siempre es un rival duro, un equipo que sabe muy bien a lo que juega y que, desde la llegada de Bolo, tiene muy claro lo que hace», explicó Pablo. «Al final va a depender más de nosotros, de si somos capaces de proponer y seguir la línea que traíamos», matizó. «Sabemos que, a priori, vamos a tener mucho balón, la mayor parte de la posesión, pero tenemos que hacer que eso se convierta en llegadas, en jugar en campo contrario, en hacer ocasiones...», desarrolló el técnico orellut.

Además, explica el trabajo especial que ha hecho, con la vuelta al trabajo después de comerse los turrones. «Más que en el aspecto táctico o técnico, yo creo que es más psicológico, un poco de cabeza», introduce. «Es hacerles ver que ha habido un parón, un descanso, una desconexión... pero que esto continúa y que hay que seguir la misma línea», incide. «Simplemente, ayudarles a que mentalmente sigan igual a como lo estaban haciendo hasta ahora; que esa desconexión que han tenido, no la alarguen más de la cuenta», razona el preparador albinegro.

Los posibles onces de CD Castellón y SD Huesca. / MEDITERRÁNEO

Patada a seguir

Cuestionado por el recién abierto mercado de invierno, con una ficha solamente disponible a día de hoy, se limitó a decir: «la semana que viene me preguntas, ahora solo pienso en el Huesca».