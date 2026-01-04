Lo que no se vio del Castellón-Huesca: Emociones y solidaridad para comenzar el año ‘orellut’

El SkyFi Castalia registró uno de los mejores ambientes de la temporada con motivo del encuentro entre el CD Castellón y la SD Huesca.

12.310 espectadores, según la cifra oficial, presenciaron en directo el primer partido del año.

Homenaje a Eduardo Mas

En los prolegómenos de la cita, el club orellut tuvo un recuerdo para Eduardo Mas, fallecido días atrás. El prestigioso periodista, carismática voz albinegra e ilustre orellut de pro, fue homenajeado por la grada del SkyFi Castalia, que brindó un sentido aplauso en su memoria.

El homenaje a Eduardo Mas. / KMY ROS

Recogida de juguetes

Hubo espacio también para la solidaridad. En los aledaños del estadio, el Fondo 1922 recogió juguetes. En el descanso tuvo lugar el ya tradicional lanzamiento de peluches y además se dieron un paseo por el césped sus majestades los Reyes Magos. Todos los juguetes serán repartidos a diferentes ONG’s y hospitales, que los harán llegar a los más necesitados.

Un tifo espectacular

El Fondo 1922 recibió al equipo albinegro con un gran tifo. Con el lema Este año volveré a estar contigo, representó la fidelidad constante del aficionado orellut con varias referencias históricas, como el campo del Sequiol, el escudo del club, el grupo Ultra Torre o la torre Maratón, entre otras.

El tifo del Fondo 1922. / KMY ROS

Liberto, en el Huesca

En las filas del Huesca milita un canterano albinegro. El castellonense Liberto Beltrán regresó al SkyFi Castalia, de nuevo con la camiseta del oponente. El extremo jugó el tramo final del partido. El Huesca no estuvo solo en la capital de la Plana. Alrededor de 250 espectadores vieron el encuentro desde la grada visitante.

La próxima jornada, sin Lucas Alcázar

La noticia negativa del partido fue la expulsión de Lucas Alcázar. El lateral albinegro fue expulsado por doble amonestación el minuto 68 y se perderá el próximo partido: la visita del Castellón al Granada el domingo 11 de enero a las 16.15 horas. El Granada perdió ayer en el campo del Almería (3-2) y está en puestos de descenso.

Alcázar, que estaba apercibido, ya habría sido baja al ver la primera amarilla. Al ver la segunda, se perderá un partido y volverá a estar al borde de la suspensión. También siguen apercibidos en el CD Castellón Alberto, Mellot, Salva Ruiz y Marco Doué.

En la convocatoria de ayer, se quedaron fuera Cipenga (en la Copa de África con la RD del Congo), Serpeta y Markanich.