CD Castellón | La intrahistoria del espectacular tifo del Fondo1922

El CD Castellón empezó el año con una gran victoria sobre la SD Huesca. La comunión del equipo con la grada es total, como se pudo de nuevo comprobar, incluso, antes del inicio del partido. Cuando los futbolistas saltaron al campo, se toparon con un espectacular tifo.

La obra corrió a cargo del Fondo 1922. La grada de animación exhibió en el Gol Sur un tifo repleto de referencias albinegras, con un mensaje claro como idea principal: la fidelidad del hincha.

El lema exhibido "Este año volveré a estar contigo" hace referencia a uno de los cánticos más consolidados y populares entre la afición albinegra, el Castellón mi fiel amigo. En la parte izquierda del tifo, aparece un niño con un balón antiguo y una gorra de la época del campo del Sequiol, cuya puerta aparece a su espalda. Después como nexo hacia el futuro asoma el escudo del CD Castellón.

Panorámica del tifo del Fondo 1922. / KMY ROS

El siguiente 'paso' es en el viejo Castalia. Aparece un aficionado adulto. Destaca un carnet de la temporada 1980/81, la de uno de los ascensos a Primera División, con el número de socio 978, un guiño a la fecha de fundación del grupo Ultra Torre (1978). A la derecha cierra el paisaje la torre Maratón, así como otros símbolos futboleros y albinegros.

Durante más de un siglo, en definitiva, el sentimiento albinegro permanece. Ahora, en 2026, con la ilusión de apoyar un proyecto que crece.