Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en CastellónCrecimiento OndaHuida de una sectaCancelación cabalgatasLos mejores planes
instagramlinkedin

CD Castellón | La intrahistoria del espectacular tifo del Fondo1922

La grada de animación preparó un recibimiento plagado de referencias albinegras

Detalle del tifo del Fondo 1922.

Detalle del tifo del Fondo 1922. / KMY ROS

David Oliver

Castellón

El CD Castellón empezó el año con una gran victoria sobre la SD Huesca. La comunión del equipo con la grada es total, como se pudo de nuevo comprobar, incluso, antes del inicio del partido. Cuando los futbolistas saltaron al campo, se toparon con un espectacular tifo.

La obra corrió a cargo del Fondo 1922. La grada de animación exhibió en el Gol Sur un tifo repleto de referencias albinegras, con un mensaje claro como idea principal: la fidelidad del hincha.

El lema exhibido "Este año volveré a estar contigo" hace referencia a uno de los cánticos más consolidados y populares entre la afición albinegra, el Castellón mi fiel amigo. En la parte izquierda del tifo, aparece un niño con un balón antiguo y una gorra de la época del campo del Sequiol, cuya puerta aparece a su espalda. Después como nexo hacia el futuro asoma el escudo del CD Castellón.

Panorámica del tifo del Fondo 1922.

Panorámica del tifo del Fondo 1922. / KMY ROS

El siguiente 'paso' es en el viejo Castalia. Aparece un aficionado adulto. Destaca un carnet de la temporada 1980/81, la de uno de los ascensos a Primera División, con el número de socio 978, un guiño a la fecha de fundación del grupo Ultra Torre (1978). A la derecha cierra el paisaje la torre Maratón, así como otros símbolos futboleros y albinegros.

Noticias relacionadas y más

Durante más de un siglo, en definitiva, el sentimiento albinegro permanece. Ahora, en 2026, con la ilusión de apoyar un proyecto que crece.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
  2. El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
  3. Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
  4. El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
  5. Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
  6. La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
  7. Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
  8. ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera

CD Castellón | La intrahistoria del espectacular tifo del Fondo1922

CD Castellón | La intrahistoria del espectacular tifo del Fondo1922

Lo que no se vio del Castellón-Huesca: Emociones y solidaridad para comenzar el año ‘orellut’

Lo que no se vio del Castellón-Huesca: Emociones y solidaridad para comenzar el año ‘orellut’

La previa | Óscar López se estrena en el banquillo de un Castellón B obligado a ganar

La previa | Óscar López se estrena en el banquillo de un Castellón B obligado a ganar

Así te hemos contado el primer triunfo del Castellón en 2026 contra el Huesca

Así te hemos contado el primer triunfo del Castellón en 2026 contra el Huesca

Galería | Búscate en las mejores imágenes del Castellón-Huesca

Las palabras de Pablo Hernández tras el Castellón-Huesca: "Un 10 para todos"

Las palabras de Pablo Hernández tras el Castellón-Huesca: "Un 10 para todos"

El uno a uno en la victoria del Castellón contra el Huesca | Vota al mejor

El uno a uno en la victoria del Castellón contra el Huesca | Vota al mejor

La crónica | El CD Castellón tumba a la SD Huesca en el fortín del SkyFi Castalia

La crónica | El CD Castellón tumba a la SD Huesca en el fortín del SkyFi Castalia
Tracking Pixel Contents