La crónica | Al Castellón B le faltó gol y le sobró precipitación ante un duro Andratx (1-1)

Estreno del técnico Óscar López en el banquillo con destellos de mejoría en el juego

El central David Sellés se lamenta de uno de sus remates por encima del larguero rival.

El central David Sellés se lamenta de uno de sus remates por encima del larguero rival. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

Empate a un gol en el estreno de Óscar López como entrenador del Castellón B. Un partido que, posiblemente, acabó con un justo reparto de puntos. A los orelluts se les vio mejor posicionado en el campo, pero les faltó precisión y les sobró algo de precipitación. Carlos Segura adelantó a los albinegros, Pablo Gálvez empató en la recta final y poco después Miguelón Ferrer tuvo el 2-1, pero se la paró el meta balear Elías Ramírez.

Con nuevo dibujo táctico y con muchas ganas afrontó el filial albinegro este partido frente al Andratx que llegaba después de cinco derrotas consecutivas y con nuevo inquilino en el banquillo de la escuadra castellonense. Con un 1-4-3-3 y con la misma ambición de siempre. El equipo de Óscar López empezó bien, apretando, con las líneas juntas, atacando y sin descuidar la defensa, pero poco a poco el conjunto balear fue situándose mejor en el terreno de juego y, en cuanto a posesión, fue el dominador (40-60%), aunque por ocasiones de gol todo quedó muy parejo.

El extremo zurdo Isi Angulo controla un balón junto a un futbolista del Andratx.

El extremo zurdo Isi Angulo controla un balón junto a un futbolista del Andratx. / Juan Francisco Roca

Con Sergi Torner bajo los palos, luego llegó una línea de cuatro defensas (por primera vez esta temporada), con David Sellés y Charbel en el eje de la zaga, con Jorge Domingo y Álex Alcira en los laterales. Por delante una línea de tres con Guille Terma, Adrián Arapio y Enric Gisbert; y otros tres por delante con Carlos Segura e Isi Angulo pegados en banda, y por el centro Miguelón Ferrer.

Intensidad e igualdad

Los sistemas se impusieron al fútbol de los dos equipos. El Castellón B estuvo muy ordenado y se desplegaba y replegaba con acierto. El encuentro, en líneas generales, estuvo más o menos controlado por el equipo del debutante Óscar López, pero no daba la sensación (nunca) de que el duelo estaba dominado. El Andratx, sin prisa, pero sin pausa, dio el primer aviso en el minuto 24 con un tiro de Jaume Pascual que golpeó en la defensa local y salió a córner.

Carlos Segura celebra su gol anotado desde el punto de penalti.

Carlos Segura celebra su gol anotado desde el punto de penalti. / Juan Francisco Roca

El filial albinegro apretó más en la recta final y, en dos saques de esquina, también avisó con los remates altos del central David Sellés. Con el 0-0 y buenas sensaciones se llegó al descanso con la igualdad inicial.

Segundo tiempo

A los dos minutos otro saque de esquina para el Castellón B acabó con un cabezazo alto de David Sellés. Y, a renglón seguido, Carlos Segura fue derribado dentro del área y el penalti lo transformó en gol él mismo atacante de Onda. Su undécimo gol esta temporada. Con el partido encarrilado cabía ir a por más. El conjunto balear dio un paso adelante, realizó tres cambios y en el minuto 73 un balón largo para Pablo Gálvez acabó con el balón al fondo de las mallas. 1-1 y a volver a empezar.

Miguelón Ferrer, que hizo un partido decoroso y de desgaste, tuvo el 2-1 en el minuto 81, pero el portero del Andratx le hizo una extraordinaria parada. Al final reparto de puntos: 1-1.

Guillem Terma presiona a un futbolista del conjunto balear en un lance del partido.

Guillem Terma presiona a un futbolista del conjunto balear en un lance del partido. / Juan Francisco Roca

Ficha técnica:

-1- Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Sellés (Josep Díaz, min. 81), Charbel, Alcira; Guille Terma (Montero, min. 68), Arapio, Enric (Zom, min. 83); Carlos Segura, Miguelón (Dennis, min. 81) e Isi Angulo (Santamaría, min. 81).

-1- Andratx: Elías Ramírez; Carlos Sánchez, Luis Navarro (Valverde, min. 62), Hermelo, Rabanillo; Markus, Bauzá; Javi Sánchez (Sogorb, min. 62), Llabrés, Jaume Pascual (Lázaro, min. 68); y Pablo Gálvez.

Goles:1-0. Min. 52: Carlos Segura (p). 1-1. Min. 73: Pablo Gálvez.

Árbitro: Álvaro García Padilla (Madrid). Amonestó a los locales Arapio, Segura, Charbel y Zoom; y a los visitantes Carlos Sánchez, Bauzá, Markus y Llabrés.

Campo: Gaetà Huguet.

Entrada: 250 espectadores.

