La previa | Óscar López se estrena en el banquillo de un Castellón B obligado a ganar
La escuadra castellonense recibe al Andratx en Gaetà Huguet a las 12.00 horas.
El Castellón B quiere hacer valer aquello de a entrenador nuevo, victoria segura. Y es que este domingo se estrena en el banquillo del filial albinegro el técnico barcelonés Óscar López, el tercer entrenador que dirige esta temporada a los albinegros. En su debut buscará romper la mala dinámica del equipo con cinco derrotas seguidas. Enfrente estará un Andratx que como visitante no ha ganado en ninguna salida, sólo suma dos empates. El partido será a las 12.00 horas en Gaetà Huguet.
Busca una reacción la escuadra de la capital de la Plana. No puede permanecer más tiempo sin sumar una victoria. La competición va a llegar al final de la primera vuelta y de haber firmado un gran arranque liguero se ha pasado a una más que preocupante situación que urge de una rápida reacción. Eso equivale a sumar los tres puntos para afrontar lo que se avecina sin tantas urgencias ni agobios.
Novedades en el equipo
Para este debut en el banquillo del Castellón B, el técnico Óscar López recupera a varios futbolistas: David Sellés, Jorge Domingo y Marcos Montero. Seguirá de baja por lesión Nico Font y por sanción Toni Gabarri.
Posible once Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Charbel, David Sellés, Álex Alcira; Guillem Terma, Adrián Arapio, Marcos Montero; Carlos Segura, Miguelón Ferrer e Isi Angulo.
