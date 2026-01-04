Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Borrasca FrancisPueblo sin torosSuspensiones Cabalgatas ReyesNuevo horno empresa cerámicaLos mejores planes
instagramlinkedin

La previa | Óscar López se estrena en el banquillo de un Castellón B obligado a ganar

La escuadra castellonense recibe al Andratx en Gaetà Huguet a las 12.00 horas.

Adrián Arapio apunta a liderar el centro del campo del Castellón B ante el Andratx.

Adrián Arapio apunta a liderar el centro del campo del Castellón B ante el Andratx. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

El Castellón B quiere hacer valer aquello de a entrenador nuevo, victoria segura. Y es que este domingo se estrena en el banquillo del filial albinegro el técnico barcelonés Óscar López, el tercer entrenador que dirige esta temporada a los albinegros. En su debut buscará romper la mala dinámica del equipo con cinco derrotas seguidas. Enfrente estará un Andratx que como visitante no ha ganado en ninguna salida, sólo suma dos empates. El partido será a las 12.00 horas en Gaetà Huguet.

David Sellés el central valenciano será una de las novedades en el once del filial.

David Sellés el central valenciano será una de las novedades en el once del filial. / Juan Francisco Roca

Busca una reacción la escuadra de la capital de la Plana. No puede permanecer más tiempo sin sumar una victoria. La competición va a llegar al final de la primera vuelta y de haber firmado un gran arranque liguero se ha pasado a una más que preocupante situación que urge de una rápida reacción. Eso equivale a sumar los tres puntos para afrontar lo que se avecina sin tantas urgencias ni agobios.

Novedades en el equipo

Para este debut en el banquillo del Castellón B, el técnico Óscar López recupera a varios futbolistas: David Sellés, Jorge Domingo y Marcos Montero. Seguirá de baja por lesión Nico Font y por sanción Toni Gabarri.

Noticias relacionadas y más

Óscar López debutará como entrenador del Castellón B ante el Andratx.

Óscar López debutará como entrenador del Castellón B ante el Andratx. / Juan Francisco Roca

Posible once Castellón B: Sergi Torner; Jorge Domingo, Charbel, David Sellés, Álex Alcira; Guillem Terma, Adrián Arapio, Marcos Montero; Carlos Segura, Miguelón Ferrer e Isi Angulo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El CD Castellón informa sobre la salud de Pablo Hernández: fue ingresado tras complicaciones y evoluciona bien
  2. El CD Castellón estudia mantener la mayoría de la cantera en una segunda ciudad deportiva en Castelló
  3. Pablo Hernández, después la victoria en Riazor: 'Dice mucho del equipo que los jugadores salgan así al campo
  4. El CD Castellón realizará la mayor ampliación de capital de su historia
  5. Pablo Hernández, tras la quinta victoria consecutiva frente al Mirandés: 'Jugando así, los rivales tienen que hacer mucho para ganarnos
  6. La historia de Diego Barri, jugador del Castellón: de estudiar INEF en Madrid a debutar con el Getafe en Primera División
  7. Directo Cádiz-Castellón: el conjunto albinegro ya está en tierras gaditanas
  8. ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera

Lo que no se vio del Castellón-Huesca: Emociones y solidaridad para comenzar el año ‘orellut’

Lo que no se vio del Castellón-Huesca: Emociones y solidaridad para comenzar el año ‘orellut’

La previa | Óscar López se estrena en el banquillo de un Castellón B obligado a ganar

La previa | Óscar López se estrena en el banquillo de un Castellón B obligado a ganar

Así te hemos contado el primer triunfo del Castellón en 2026 contra el Huesca

Así te hemos contado el primer triunfo del Castellón en 2026 contra el Huesca

Galería | Búscate en las mejores imágenes del Castellón-Huesca

Las palabras de Pablo Hernández tras el Castellón-Huesca: "Un 10 para todos"

Las palabras de Pablo Hernández tras el Castellón-Huesca: "Un 10 para todos"

El uno a uno en la victoria del Castellón contra el Huesca | Vota al mejor

El uno a uno en la victoria del Castellón contra el Huesca | Vota al mejor

La crónica | El CD Castellón tumba a la SD Huesca en el fortín del SkyFi Castalia

La crónica | El CD Castellón tumba a la SD Huesca en el fortín del SkyFi Castalia

La previa del Castellón-Huesca: Con ganas de más fiesta en el SkyFi Castalia

La previa del Castellón-Huesca: Con ganas de más fiesta en el SkyFi Castalia
Tracking Pixel Contents